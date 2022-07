Problèmes et erreurs de carte SIM les plus courants : pas de réseau, pas détecté…

Partager

Alors que l’adoption des cartes eSIM se poursuit ou qu’une nouvelle technologie émerge qui remplace définitivement les cartes SIM, nous continuerons de voir de nombreux utilisateurs rechercher des informations pour résoudre certains des problèmes qui surviennent avec les cartes SIM.

Pour cette raison, nous vous apportons ce petit guide pour vous donner solution aux problèmes et erreurs les plus fréquents des cartes SIM de nos mobiles.

Pas de carte SIM ou pas de service

Selon le problème avec la carte SIM, vous pouvez effectuer différentes validations pour identifier le problème et savoir ainsi comment vous pouvez le résoudre.

L’une des erreurs les plus courantes qui se produisent est que votre mobile, pour une raison quelconque, ne détecte pas ou ne reconnaît pas qu’il a une carte SIM. Ce problème peut être dû à de nombreux facteurs, la carte SIM est endommagée, votre fournisseur d’accès Internet l’a bloquée, la carte SIM est mal insérée, votre mobile n’accepte que les cartes d’un seul opérateur, un bug du système d’exploitation, entre autres.

Quelle que soit la cause du problème, nous allons voir quelques vérifications que vous pouvez faire pour trouver la solution.

redémarrez votre mobile

La première chose à faire est de redémarrer votre mobile, c’est souvent ce qui est nécessaire, et d’ailleurs, il est préférable de rejeter cette option avant de passer à d’autres vérifications plus complexes. Bien que si cela vous arrive souvent, vous devriez rechercher le problème racine, car il n’est pas normal que votre mobile nécessite un redémarrage pour fonctionner.

Essayez votre carte SIM dans un autre mobile

Si le redémarrage du mobile ne fonctionne pas pour vous, essayez maintenant exclure que la carte SIM est mauvaise. Utilisez-le dans un autre mobile et si cela fonctionne, le problème pourrait être dans le plateau de votre mobile où vous avez mis la SIM ou peut-être qu’il a été mal placé, essayez de le placer à nouveau pour voir s’il le reconnaît maintenant. Vérifiez qu’il n’est pas endommagé ou salecar la puce peut être rayée par une mauvaise utilisation de celle-ci.

Vous pouvez également essayez une autre SIM dans votre mobile, il peut s’agir d’un ami, c’est un moyen facile de vérifier exactement où se situe le problème. Si la carte SIM de votre ami fonctionne, c’est probablement la carte SIM qui est endommagée ou bloquée, dans tous les cas il est préférable de la remplacer par une neuve.

Vérifiez que le mobile est libre d’utilisation chez n’importe quel opérateur

Même si c’est rare aujourd’hui, votre mobile ne peut fonctionner qu’avec la carte SIM d’un certain opérateurpour le savoir, il vous suffit de connaître l’IMEI de votre mobile et de le vérifier sur le site IMEI.info, si dans la rubrique TransporteurOuvrir apparaît, donc si vous pouvez l’utiliser avec n’importe quel opérateur, sinon vous verrez le nom de l’opérateur auquel appartient le mobile.

Vérifier les paramètres réseau

La configuration réseau pourrait vous jouer un touril vaut donc mieux vérifier que tout est ok, avant d’aller acheter une nouvelle carte SIM.

Premier, assurez-vous que le mode avion n’est pas activé. Vous l’avez peut-être activé sans vous en rendre compte, alors allez dans le panneau des paramètres rapides et s’il est activé, désactivez-le. Vous pouvez également aller à Paramètres > Wi-Fi et réseau et désactiver le mode Avion. Si vous voulez connaître les avantages offerts par le mode Avion, entrez ici.

Un autre examen que vous pouvez faire est de valider le type de réseau de données que vous utilisez, il est préférable de le régler sur automatique, afin qu’il se connecte toujours à la meilleure option disponible, mais si vous le forcez à se connecter à la 4G, par exemple, et à l’endroit où vous êtes ce type de réseau n’est pas disponible, vous n’aurez pas de service. Pour effectuer cette vérification, rendez-vous sur Paramètres > Wi-Fi et réseau > SIM et réseau > Type de réseau préféré et sélectionnez automatique.

Pour terminer la configuration du réseau, une autre erreur qui pourrait se produire est avec la configuration APN de votre réseau de données. Auparavant, c’était un problème très courant, cependant, si vous essayez d’activer cet ancien téléphone que vous avez dans votre tiroir, vous devrez peut-être effectuer ce réglage manuellement. Suivez ce guide pour configurer facilement votre APN.

Mettez à jour votre mobile

Si vous avez des mises à jour système que vous n’avez pas appliquées, c’est peut-être ce dont vous avez besoin pour corriger ce problème ennuyeux, il est donc préférable de l’installer immédiatement. Accédez à Paramètres > Système > Mise à jour du système et téléchargez et installez toutes les mises à jour disponibles.

Mobile avec réinitialisation d’usine

Cela devrait être votre dernière option, mais si rien de ce qui précède n’a fonctionné pour vous, effectuez une sauvegarde de vos informations et procédez à la réinitialisation d’usine de votre mobile. De cette façon, vous supprimeriez tous les paramètres de votre mobile et qui pourraient affecter le bon fonctionnement de votre carte SIM.

Si vous avez effectué toutes les vérifications répertoriées ici et que cela ne résout toujours pas votre problème, Il est préférable de contacter un technicien qualifié. qui peut vérifier votre mobile et vous donner un diagnostic plus précis de ce qui peut se passer.

