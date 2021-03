Problème de mise à niveau de Crash Bandicoot 4 PS5 enfin résolu pour tous

Mettre à jour: Si vous avez échoué dans votre tentative de mise à niveau vers la version PS5 de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, essayez encore une fois. Nous avons reçu de nombreux rapports indiquant que le problème est désormais résolu, et Activision signale également que « le problème a été résolu ». Avec plus de mises à niveau PS5 au coin de la rue, y compris les Avengers de Marvel, espérons que ce sera la dernière fois que cela se produira.

Merci de votre patience, ce problème a été résolu. Veuillez nous contacter si vous rencontrez toujours ce problème. https://t.co/ITtUmutVvi– Assistance Activision (@ATVIAssist) 15 mars 2021

Histoire originale: Eh bien, nous sommes vraiment dans le pétrin maintenant. Certains utilisateurs de PlayStation 5 ont rapporté au cours du week-end qu’ils n’avaient pas pu obtenir la mise à niveau gratuite de nouvelle génération pour Crash Bandicoot 4: It’s About Time, le problème affectant apparemment les joueurs numériques à travers l’Europe. Nous avons couvert le problème et supposé que ce serait une solution rapide, un peu comme ce qui s’est passé avec Yakuza: comme un dragon lorsque le même problème se posait. Cependant, trois jours après le lancement de la version PS5, certains joueurs en herbe de Crash 4 toujours impossible de passer à la dernière version.

Des clients troublés ont répondu dans la section commentaires de notre article original, signalant que l’option pour une mise à niveau PS5 n’est pas là. Les membres des forums de jeux en ligne ne peuvent pas non plus accéder à la version PS5 alors qu’ils possédaient à l’origine le jeu sur PS4. Ce qui est sûrement le plus frustrant, c’est qu’Activision n’a publié aucune mise à jour à ce sujet depuis la découverte du problème. Ecrire sur le compte Twitter du support Activision, a déclaré l’éditeur vendredi: « Nous enquêtons activement sur un problème où certains joueurs rencontrent des problèmes pour mettre à niveau leur version de # Crash4 de PS4 vers PS5. Restez à l’écoute pour les mises à jour.

Sauf qu’il n’y a pas eu de mises à jour depuis et que les réponses au tweet lui-même ont été désactivées. Pour être honnête, le week-end vient de s’écouler et l’équipe aura probablement pris un peu de temps. Cependant, si ce problème persiste tout au long de la semaine à venir, il se peut qu’il y ait un problème plus important en jeu ici. Nous contacterons Activision et fournirons toutes les mises à jour si elles sont disponibles.