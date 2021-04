Problème de batterie d’horloge PS4 prouvé, mais ne paniquez pas pour le moment

Comme indiqué récemment, un oubli du micrologiciel de la PlayStation 4 pourrait rendre vos jeux physiques et numériques injouables dans un avenir hypothétique et lointain. Une simple pile d’horloge à l’intérieur de la console est utilisée pour vérifier l’heure et la date à laquelle les trophées sont déverrouillés afin d’éviter la triche, mais ceux-ci mourront dans chaque appareil un jour. Bien que la batterie puisse être facilement remplacée, vous devez vous connecter au Réseau PlayStation au moins une fois avant de pouvoir jouer à vos jeux. Certaines personnes sur les réseaux sociaux craignent qu’un jour, la PlayStation puisse éteindre ses serveurs, ce qui rendrait tous les systèmes avec des batteries déchargées en brique.

Bien sûr, une simple mise à jour du micrologiciel de fin de vie pour la PS4 pourrait résoudre ce problème – et les chances qu’elle ferme l’une des principales infrastructures en ligne de la PS4 dans les 10 à 15 prochaines années sont minces. Il convient également de rappeler que, même dans un futur potentiel dystopique où tous les services du système sont hors ligne, la PS5 est entièrement rétrocompatible avec presque l’intégralité de la bibliothèque de la PS4.

Néanmoins, voici la preuve de ce qui pourrait arriver si les circonstances s’alignent où les serveurs de Sony sont en panne et la batterie de votre horloge PS4 meurt:

@ DoesItPlay1 @ Food4Dogs @Fondle_Saurus tout comme @HikikomoriMedia mentionné dans sa vidéo avec la batterie CMOS. J’ai sorti la batterie pour voir si je pouvais reproduire le problème et bien, il ne joue à aucun jeu physique ou numérique sans se connecter en ligne. l’erreur CE-30391-6 apparaît pic.twitter.com/KzWPF9a2Nq– Forêt (@Forest_Reviews) 12 avril 2021

Alors oui, c’est potentiellement problématique: vous obtenez un code d’erreur CE-30391-6, et vous ne pouvez pas jouer à des jeux physiques ou numériques. L’erreur a été reproduite en retirant et en remplaçant la batterie d’une PS4 Slim, ce qui se passerait si ladite source d’alimentation venait à mourir. Sony, sans surprise, n’a pas encore commenté cela; nous ne sommes pas particulièrement préoccupés, pour être honnête, car il y a tellement de problèmes qui devraient s’aligner pour que cela devienne un réel problème – et même si cela Est-ce que arriver, ce ne sera de toute façon pas bien plus d’une décennie ou deux.