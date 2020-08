Problème avec le commerce avec le Canada: Chypre agace Bruxelles avec la question d’Halloumi

Le nouvel accord économique et commercial euro-canadien (Ceta) est déjà largement en vigueur, mais Chypre s’oppose désormais à un groupe de produits qui touche particulièrement l’île: le fromage Halloumi.

Chypre s’oppose au grand accord de libre-échange de l’UE avec le Canada – l’île veut renégocier des parties du traité qui, selon elle, sont ignorées. Le parlement membre de l’UE a refusé de le ratifier vendredi soir. Selon le parti de gauche AKEL et les socialistes, le fromage chypriote Halloumi et les autres produits agricoles de l’île ne sont pas suffisamment protégés, a rapporté le radiodiffuseur public (RIK). L’accord commercial Ceta est entré provisoirement en vigueur en septembre 2017, selon l’UE, l’essentiel de l’accord s’appliquera donc. Un autre accord de libre-échange de l’UE est entré en vigueur depuis. Dans les années à venir, presque tous les droits de douane sur les échanges commerciaux avec le Vietnam seront supprimés.

Les parlements nationaux – et dans certains cas également régionaux – des pays de l’UE doivent encore être d’accord avec Ceta pour qu’il devienne pleinement valable. Le fromage Halloumi est l’un des plats nationaux de Chypre et est exporté en grandes quantités. Les partis de gauche ont également critiqué l’accord car, à leur avis, il renforce les entreprises multinationales et conduit les petits producteurs au désastre, a en outre rapporté le radiodiffuseur public. Des représentants du gouvernement ont déclaré que Nicosie essaierait de négocier certaines exemptions pour les produits chypriotes avant que l’accord ne soit de nouveau soumis à la Chambre des représentants pour approbation.

Jusqu’à présent, aucun problème avec les accords du Vietnam

Une telle résistance n’a pas encore été évoquée dans l’accord de libre-échange avec le Vietnam. Dans un premier temps, les droits de douane sur les produits d’exportation de l’UE tels que les produits pharmaceutiques, les produits chimiques ou les machines doivent être supprimés. Au cours des dix prochaines années, les restrictions commerciales seront assouplies pour de nombreux autres produits. En fin de compte, 99% des échanges de l’UE avec le pays d’Asie du Sud-Est seraient en franchise de droits.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’elle espérait que cela créerait des emplois et “de nouveaux marchés émergents” pour les entreprises européennes. L’accord offre également une belle opportunité pour le peuple vietnamien. «L’accord (…) recèle un potentiel économique considérable qui contribuera à se développer après la crise de Corona», a déclaré le commissaire au commerce Phil Hogan.

Le Vietnam est un pays important pour la production d’appareils électriques et de textiles pour le marché européen. Le café, le riz, les fruits de mer et les meubles sont également souvent vendus en Europe. A l’inverse, le pays avec ses 95 millions d’habitants est un marché intéressant pour les entreprises européennes. Ils vendent principalement des machines, des avions, des véhicules et des produits pharmaceutiques.