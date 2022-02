Pro Gamer viré pour avoir dit que les hommes de moins de 5 pieds 7 n’ont pas de droits humains

Une joueuse professionnelle a été licenciée après avoir affirmé que les hommes de petite taille « n’ont pas de droits humains ».

La star japonaise de Tekken Kana ‘Tanukana’ Tani est un as du jeu, remportant le WESG Chongqing Tekken 7 Invitational 2019.

Cependant, son explosion lors d’un livestream plus tôt ce mois-ci l’a amenée à être licenciée par Cyclops Athlete Gaming.

Lors de l’émission du 15 février, Tanukana a déclaré: « Les hommes de moins de 5 pieds 7 pouces n’ont pas de droits humains. »

Elle a également affirmé que les hommes plus petits devraient envisager de subir une chirurgie d’allongement des os en conséquence.

Et en plus de la taille des hommes, Tanukana a déclaré que les femmes avec des seins de taille A n’ont pas non plus de droits humains.

Kana ‘Tanukana’ Tani a été limogée par son équipe de jeu suite à ses commentaires sur les hommes de petite taille. Crédit : Red Bull

Dans un communiqué, Cyclops Athlete Gaming s’est excusé pour les remarques et a confirmé qu’elle avait été limogée.

Un porte-parole de l’organisme a déclaré: « Nous, ici à Cyclops Athlete Gaming, nous excusons profondément pour les déclarations inappropriées de notre joueuse sponsorisée Tanukana et la douleur que ses paroles ont causée aux gens, ainsi que toute la détresse et les problèmes causés aux fans qui soutiennent notre équipe. et les sponsors impliqués.

« Les déclarations inappropriées de Mlle Tanukana dans sa diffusion en direct le 15 février 2022 n’ont pas été approuvées par nous et nous ont conduit à résilier son contrat.

« Nous reconnaissons que tout acte, comportement ou déclaration discriminatoire ou insultant sur les SNS n’est pas autorisé, et nous apprécions la diversité pour tous.

« À l’avenir, nous renforcerons le système de gestion tel que l’éducation et l’orientation des joueurs affiliés et empêcherons soigneusement les récidives. »

Le joueur a également critiqué les femmes aux petits seins. Crédit : SpaghettiRip/YouTube

Tanukana s’est depuis excusée pour ses commentaires.

Dans une série de tweets, elle a affirmé qu’elle n’avait pas l’intention d’offenser.

Elle a déclaré : « Je suis vraiment désolée pour tous les fans qui me soutiennent au quotidien, pour tous les sponsors tels que Red Bull, et pour mes remarques égoïstes, qui ont causé des sentiments désagréables et beaucoup de désagréments.

« Je prends au sérieux que mes remarques lors de la livraison soient inacceptables et que mon manque de conscience y ait conduit. Il n’y a aucune excuse pour vous décevoir dans cette affaire.

« En tant que joueur professionnel d’esports et en tant que membre de la société, je regrette profondément et je m’excuse de vous avoir trahi. »

Selon des informations parues dans Kotaku, les commentaires de Tanukana ont également déclenché un débat linguistique parmi les internautes.

La publication expliquait que le terme japonais pour les droits de l’homme est jinken (人権).