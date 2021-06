Pro Evolution Soccer Reveal prévu pour le 21 juillet, nouvelle version bêta du jeu de football sur PS5, PS4 maintenant

Le prochain jeu Pro Evolution Soccer sera officiellement annoncé le 21 juillet, mais un test bêta ouvert pour un titre nommé New Football Game a été publié par Konami sur PlayStation 5 et PS4 aujourd’hui. Prévue pour se dérouler du 24 juin au 8 juillet, la démo a été conçue pour « évaluer la stabilité et la qualité de connexion de nos serveurs pendant les matchs en ligne ».

Aucune donnée ne sera transférée de la version bêta au produit final non encore annoncé, et Konami souligne que « les mécanismes de jeu, l’équilibrage, les animations et les graphismes sont tous en cours de développement et seront améliorés avant le lancement officiel ». Il existe un jeu croisé entre les consoles PS5 et PS4, bien que «seul un nombre limité d’équipes soient disponibles pour jouer».

Pro Evolution Soccer, en substance, a pris une année sabbatique, la tranche 2020 du titre étant une mise à jour de la saison – en fait, il ne s’agit que de changements d’alignement. Il passe à l’Unreal Engine pour cette version et a eu une année supplémentaire de développement. Nous avons toujours pensé que PES offre une simulation de football plus authentique que FIFA, nous sommes donc impatients de voir ce qui a changé cette fois-ci.