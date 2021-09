Priyanka peint un autoportrait et parle de Drag Race et de groupes de filles | 45secondes.fr se réunit

in







« J’ai poussé une fille hors de scène et elle a failli mourir »

Si tu n’as pas regardé La course de dragsters du Canada puis arrêtez de lire IMMÉDIATEMENT et allez tout regarder maintenant. Suite à cela, vous devez ensuite regarder toutes nos interviews avec le casting dans notre émission le Drag Race Yearbook. Ce n’est qu’alors que vous êtes autorisé à poursuivre cet article et à profiter du génie de Priyanka, vainqueur de la première saison.

Priyanka a arraché la couronne à la toute première édition canadienne de Course de dragsters de RuPaul et sa carrière n’a cessé de se renforcer depuis.

Depuis qu’elle a quitté la série (avec ce chèque de 100 000 €), elle a sorti une série de singles accrocheurs et énergiques, y compris la chanson et le clip de ‘Come Through’ mettant en vedette son camarade de la première saison, Lemon.

REGARDEZ: Priyanka révèle les gagnants du Drag Race Yearbook

La gagnante canadienne de la course de dragsters Priyanka peint un autoportrait en mode Portrait. Image : 45secondes.fr

Lorsque nous avons parlé pour la première fois à Priyanka, juste avant qu’elle ne remporte sa saison, c’était au milieu de la pandémie et l’idée qu’elle s’envole pour Londres pour un kiki semblait loin. Mais de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, et Priyanka nous a bénis de sa présence le mois dernier pour tourner une édition très spéciale de Mode Portrait.

Alors que Priyanka peignait un autoportrait, nous lui avons posé des questions sur tout, de Drag Race à Beyoncé, nous avons obtenu ses conseils sur ce qu’il faut faire lorsque vous avez une terrible rupture, et Priyanka révèle comment elle a presque tué un fan.

Appuyez sur lire sur la vidéo en haut de cette page pour la regarder, puis sur vous abonner sur la chaîne YouTube de 45secondes.fr pour obtenir plus de contenu de vos reines préférées de la course de dragsters.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂