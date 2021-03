Priyanka Chopra parle du début de sa relation avec Nick Jonas

Priyanka Chopra est la dernière invitée d’Oprah Winfrey dans son émission-débat Discovery + «Super Soul».

La star de «White Tiger» a rejoint Winfrey pour raconter sa carrière, ses prochains mémoires «Unfinished», ainsi que sa relation avec son mari Nick Jonas.

Nick Jonas et Priyanka Chopra assistent au dîner Chopard Love Night le 17 mai 2019 à Cannes, France Pascal Le Segretain / Getty Images

Au cours de l’entretien franc, Chopra, 38 ans, a expliqué à Winfrey comment elle pensait que sa mère, Madhu Chopra, avait manifesté Jonas, 28 ans, et leur relation pour elle.

Winfrey a fait référence à un passage du livre de Chopra où elle a écrit qu’elle pensait que sa mère «l’avait rêvé ou avait une force spirituelle pour l’amener dans votre vie» parce qu’elle espérait pour sa fille qu’elle rencontrerait quelqu’un qui l’a enlevée d’elle pieds après avoir été dans une série de mauvaises relations.

«J’ai peut-être jugé le livre d’après la couverture», admit-elle, réfléchissant au moment où elle et Jonas ont commencé à échanger des textes coquettes. «Honnêtement, je ne l’ai pas pris très au sérieux quand Nick m’envoyait un texto. J’avais 35 ans, j’avais envie de me marier, je veux avoir des enfants. Il est dans la vingtaine, je ne sais pas si c’est quelque chose qu’il voudrait faire. Je me suis fait ça pendant un moment avant de sortir avec lui.

Après sa première sortie avec Jonas, Chopra a déclaré qu’il n’y avait rien dans sa vie qui la surprenait plus que lui.

«C’est un homme tellement sûr de lui, si sensible, tellement excité par mes réalisations, mes rêves», a-t-elle expliqué. «Un tel véritable partenariat qu’il m’offre dans tout ce que nous faisons ensemble. Je crois vraiment que ma mère l’a manifesté parce que c’était son mariage.

Chopra a réfléchi sur la relation de sa mère avec son père, expliquant qu’ils avaient également un «mariage de partenariat».

«Ils ont travaillé ensemble, ils ont vécu ensemble, ils ont construit une maison ensemble, ils ont construit une vie ensemble dans un partenariat égal et j’ai vu cela grandir», a-t-elle déclaré à propos de ses parents. «Je suis juste étonné d’avoir trouvé exactement ce que j’ai en quelque sorte grandi avec Nick. Je laisse ça arriver.

Avant que Chopra ne rencontre son mari, elle a révélé qu’elle avait écrit une liste de cinq choses qu’elle cherchait chez un partenaire un réveillon du Nouvel An et avait mis la liste dans son portefeuille sans trop y penser. Six mois plus tard, Chopra a rencontré Jonas et il a coché tout ce qui était sur sa liste.

«Je voulais quelqu’un qui soit honnête et qui vient d’un endroit honnête tout le temps», a-t-elle déclaré à Winfrey. «Quelqu’un qui connaissait la famille, qui aimait la famille… quelqu’un qui aimait son travail, parce que j’aime le mien et je trouve un but dans mon travail et je voulais quelqu’un qui soit assez créatif pour trouver un but dans son travail.»

Elle a ajouté, en plaisantant: « Il devrait comprendre les affaires et les finances parce que je ne le sais pas. »

«Un autre était la confiance en lui-même, je ne supporte pas les hommes peu sûrs d’eux», a-t-elle révélé. «Ce n’est un bon regard sur personne… Nick était juste tout ça.»

Leur relation a commencé numériquement lorsque les deux ont envoyé des textos jusqu’à leur première rencontre à la soirée des Oscars Vanity Fair 2017. Jonas a proposé à Chopra en août 2018 et les deux se sont mariés des mois plus tard en décembre avec leurs célèbres multiples cérémonies.

Chopra a même parlé de ce qu’elle voyait de son défunt père, décédé en 2013 après une longue bataille contre le cancer, chez son mari. L’ancienne star de « Quantico » a partagé que l’une des premières choses que Jonas lui avait dites était qu’il aimait et admirait son ambition.

«Il était tellement excité par tout ce que j’ai fait», a-t-elle expliqué. «Il a regardé ‘The White Tiger’ six fois, il en parle à tous ses amis, il a lu le livre sept fois. C’est juste un champion. Il me rappelle tellement comment était mon père.

Elle a poursuivi en ajoutant la note poignante: «Mon père était une si grande pom-pom girl et maintenant j’ai l’impression d’être mariée à ma pom-pom girl aussi.

