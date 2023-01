CÉLÉBRITÉS

L’actrice et le chanteur des Jonas Brothers entretiennent une idylle depuis 2017. Quel âge ont chacun et pourquoi sont-ils critiqués ?

Priyanka Chopra parle de sa différence d’âge avec Nick Jonas

L’industrie du divertissement a historiquement présenté des couples qui sont devenus le centre de la controverse. et le lien entre Priyanka Chopra Oui Nick Jonas n’a pas été l’exception : l’actrice et la chanteuse ont un différence d’âge qui attire l’attention d’une bonne partie de ses fans. Cependant, le chiffre qui a récemment brillé dans matricea démoli ces préjugés une fois de plus.

L’histoire d’amour a commencé en 2017, précisément lorsque Chopra et Jonas ont assisté ensemble au Met Gala. Dès lors, des rumeurs de rencontres se sont éveillées, bien qu’ils aient rapidement pris sur eux de nier avoir eu une relation amoureuse. Cependant, leur lien a évolué et aujourd’hui ils ont une belle famille avec leur fille. Malte Marie Chopra Jonas.

Cela n’a pas empêché le public de continuer à juger de l’avantage de Priyanka en matière d’âge. En ce sens, elle-même s’est chargée de démontrer qu’il ne semble pas y avoir de conflit lorsqu’il s’agit de relation. Dans un dialogue avec Vogue, il a déclaré : «Nick est le plus âgé dans la relation bien qu’il soit plus jeune. C’est un homme sage au-delà de ses années”.

De cette façon, il a expliqué comment cela affecte positivement sa vie : «Je reçois tout le temps des affirmations de sa part, pour me rappeler ma valeur quand je l’oublie ou quand je ne me sens pas en sécurité. Il voit le meilleur chez les gens. Il m’encourage et me conseille : « Prends une seconde. Profitez de ce soir pour vous réjouir de ce prix ou de ce nouveau projet’”.

+ Quel âge ont Priyanka Chopra et Nick Jonas ?

Nick Jonas, reconnu pour sa carrière de musicien avec les Jonas Brothers, est né le 16 septembre 1992 à Dallas aux États-Unis. De son côté, Priyanka Chopra est née à Jamshedpur, en Inde, le 18 juillet 1982. Cela signifie que si la chanteuse a 30 ans, l’actrice en a 40 et la différence d’âge est exactement d’une décennie.

