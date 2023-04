Priyanka Chopra Jonas rejoint John Cena et Idris Elba dans le film d’espionnage Chefs d’État

Amazon Studios a aligné trois grands noms pour diriger le casting du prochain film d’espionnage Chefs d’État. Se rassemblant lentement après des années de développement, Chefs d’État a été annoncé pour la première fois en 2020. À cette époque, il a été révélé que Jean Cena et Idris Elbe jouerait dans le film, servant de réunion des deux acteurs après leur collaboration en 2021 La brigade suicide. Date limite signale maintenant que le projet avance avec l’ajout de Priyanka Chopra Jonas au casting, marquant son deuxième grand rôle pour Amazon Studios après son casting pour la prochaine série d’action Citadelle.





Ilya Naishuller (Personne) dirige Chefs d’État en utilisant un scénario de Josh Appelbaum et Andre Nemec, basé sur un projet original de Harrison Query. Peter Safran produit pour la société Safran aux côtés de John Rickard, tandis que Cena et Elba seront les producteurs exécutifs avec Marcus Viscidi. Aucun détail n’a été révélé sur l’intrigue elle-même ou sur qui jouera l’un des trois protagonistes, mais Chefs d’État est décrit par les initiés comme « Air Force One se rencontre Course de minuit.«

Cena a également abordé le casting de Chopra Jonas avec un post sur Twitter, rien dans le tweet, « MERCI [Amazon Studios] pour avoir constitué une telle équipe de rêve. Hâte de se mettre au travail Chefs d’État avec [Idris Elba] et accueillez le nouveau membre de la distribution, le célèbre [Priyanka Chopra Jonas]! »

Avec son propre tweet, Chopra Jonas a ajouté : « Au prochain [production]. Allons-y !! »





Priyanka Chopra Jonas est la nouvelle star d’action d’Amazon

Il est clair que les pouvoirs en place chez Amazon Studios sont de grands fans de Priyanka Chopra Jonas. Ce casting vient en prévision de son rôle principal aux côtés de Rob Madden dans Citadelle, qui devrait être diffusé sur Prime Video le 28 avril. Avant la première de l’émission, il a déjà reçu une commande de renouvellement pour une deuxième saison, garantissant que Chopra Jonas restera pendant un certain temps chez Prime Video. Chopra Jonas, après avoir récemment joué dans le film Netflix Le tigre blancdevrait également apparaître dans le prochain film Aime encore une fois.

« Je travaille dans l’industrie du divertissement depuis maintenant 22 ans, et j’ai réalisé plus de 70 longs métrages et deux émissions de télévision », a récemment déclaré Chopra Jonas à SXSW, notant comment Amazon Studios l’a bien fait quand il s’agissait de payer. . « Quand j’ai fait Citadellec’était la première fois de ma carrière que j’avais la parité salariale avec mon partenaire masculin – la première fois en 22 ans. »

Chefs d’État n’a pas encore de date de sortie fixée, bien que la production devrait commencer en mai.