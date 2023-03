Priyanka Chopra Jonas reçoit un salaire égal pour la première fois en 22 ans

La disparité salariale a été un énorme problème dans toutes les industries à travers le monde, et Hollywood ne fait pas exception. Les actrices d’Hollywood étaient moins payées que leurs partenaires masculins dans un projet. Malheureusement, c’est devenu une norme pour les femmes dirigeantes d’Hollywood d’être moins bien payées que leurs homologues masculins. Heureusement, l’industrie semble montrer des progrès alors que Priyanka Chopra Jonas révèle qu’elle a enfin eu la parité salariale pour la prochaine série d’espionnage Citadelle.





L’actrice joue aux côtés des acteurs Stanley Tucci et Richard Madden, révélant qu’elle serait payée au même titre que ses partenaires masculins pour la première fois de sa carrière. L’autre moitié de Nick Jonas partage qu’elle a reçu un salaire égal parce que la responsable d’Amazon Studios, Jennifer Salke, est aux commandes.

Per People, lors du panel SXSW au festival du film et de la télévision, elle a déclaré: « Je travaille dans l’industrie du divertissement depuis maintenant 22 ans, et j’ai réalisé plus de 70 longs métrages et deux émissions de télévision », elle partagé. « Quand j’ai fait Citadel, c’était la première fois de ma carrière que j’avais la parité salariale avec mon partenaire masculin – la première fois en 22 ans. »

Elle a poursuivi: «Est-ce que cela s’est produit parce que les très rares femmes décideurs à Hollywood étaient celles avec qui j’avais un contrat? Je me demande si la conversation aurait été différente si une femme n’avait pas eu cette décision. La facilité avec laquelle Amazon Studios a dit : « C’est ce que vous méritez ». Vous êtes co-responsables, et c’est juste. Et vous avez raison. C’est juste. C’est la première fois que j’entends ça en 20 ans.





Un thriller d’espionnage ambitieux arrive sur Prime Video le mois prochain

La prochaine série télévisée d’action et d’espionnage Citadelle est créé par Josh Appelbaum et Bryan Oh pour Prime Video. Outre Priyanka Chopra Jonas, la série mettra également en vedette Richard Madden, Stanley Tucci, Lesley Manville, Osy Ikhile, Ashleigh Cummings, Roland Møller et Caoilinn Springal. Chopra Jonas et Madden incarneront deux anciens agents dont la mémoire a été effacée après la chute de leur agence appelée Citadel.

L’ambitieuse série d’espionnage a déjà eu des retombées à travers le monde. À l’heure actuelle, certaines retombées se déroulent en Inde, en Espagne, dans les Alpes italiennes et au Mexique. Lors du panel SXSW, Chopra Jonas et Jennifer Salke ont montré une nouvelle bande-annonce pour la série.

Citadel devrait sortir sur Prime Video le 28 avril.