Prix, heure et lieux: Tous les poissons d’Animal Crossing: New Horizons en un coup d’œil

Outre les insectes, il y a dans Animal Crossing: Nouveaux horizons aussi 80 poissonsque vous pouvez attraper dans les rivières, les étangs et dans la mer. Après une capture réussie, vous pouvez les donner au musée local ou les vendre dans la boutique pour que des sternis remplissent votre portefeuille.

Remarque: Comment procéder pour attraper les insectes et quels outils sont absolument nécessaires pour cela, nous vous expliquons dans ce post.

Mais pour pouvoir attraper les poissons dans New Horizons, vous devez d’abord les découvrir. Et c’est exactement ce qui n’est pas si facile avec certains spécimens. Après tout, ceux-ci ne peuvent être trouvés qu’à des moments différents de la journée et seulement pendant certains mois de l’année.

Afin que vous puissiez progressivement faire don de tous les poissons au musée, nous avons rassemblé pour vous un aperçu de tous les poissons dans « Animal Crossing: New Horizons ». Vous pouvez voir en un coup d’œil combien ces valeurs sont, où elles se trouvent et, surtout, dans quel mois et à quelle heure. Nous avons également fait une liste similaire pour les insectes de New Horizons que vous peut voir ici.

Emplacements, horaires et prix de tous les poissons dans Animal Crossing: New Horizons

Poisson clown : 650 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: avril – septembre Hémisphère sud: octobre – mars

Poisson grenouille : 2 000 sternis Où: mer Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: novembre – mars Hémisphère sud: mai – septembre

Arapaima : 10 000 sternis Où: rivière Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

Arowana : 10 000 sternis Où: rivière Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

Ayu : 900 sternis Où: rivière Quand: toute la journée Hémisphère nord: juillet – septembre Hémisphère sud: janvier – mars

Loche du ruisseau : 400 sternis Où: rivière Quand: toute la journée Hémisphère nord: mars – mai Hémisphère sud: septembre – novembre

perche : 400 sternis Où: rivière Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Bitterling : 900 sternis Où: rivière Quand: toute la journée Hémisphère nord: novembre – mars Hémisphère sud: mai – septembre

chevaine : 200 sternis Où: rivière Quand: de 9 h à 16 h Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Poisson papillon : 1 000 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: avril – septembre Hémisphère sud: octobre – mars

Brochet : 4 000 sternis Où: rivière Quand: de 21 h à 4 h Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

patauger : 800 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Perche : 300 sternis Où: rivière Quand: toute la journée Hémisphère nord: octobre – mars Hémisphère sud: avril – septembre

Gobie de rivière : 400 sternis Où: rivière Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Écrevisse : 200 sternis Où: étang Quand: toute la journée Hémisphère nord: avril – septembre Hémisphère sud: octobre – mars

grenouille : 120 sternis Où: étang Quand: toute la journée Hémisphère nord: mai – août Hémisphère sud: novembre – février

Poisson à tête de verre : 15 000 sternis Où: mer Quand: de 21 h à 4 h Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Poisson rouge : 1 300 sternis Où: étang Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Truite dorée : 15 000 sternis Où: cascade Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: mars – mai, septembre – novembre Hémisphère sud : Mars – mai, septembre – novembre

Maquereau doré : 6 000 sternis Où: passerelle Quand: toute la journée Hémisphère nord: mai – octobre Hémisphère sud: novembre à avril

guppy : 1 300 sternis. Où: rivière Quand: de 9 h à 16 h Hémisphère nord: avril – novembre Hémisphère sud: d’octobre à mai

Requin : 15 000 sternis Où: mer Quand: de 9 h à 16 h Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

Requin-marteau : 8 000 sternis Où: mer Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

noisette : 240 sternis Où: rivière Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

brochet : 1 800 sternis Où: rivière Quand: toute la journée Hémisphère nord: septembre – décembre Hémisphère sud: mars – juin

Huchen : 15 000 sternis Où: cascade Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: décembre – mars Hémisphère sud: juin – septembre

Poisson hérisson : 250 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: juillet – septembre Hémisphère sud: janvier – mars

Kaisersschnapper : 3 000 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Calamar : 500 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: décembre – août Hémisphère sud: juin – février

Poisson combattant : 2500 sternis Où: rivière Quand: de 9 h à 16 h Hémisphère nord: mai – octobre Hémisphère sud: novembre – avril

Carpe crucian : 160 sternis Où: rivière Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Carpe: 300 sternis Où: étang Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Poisson-chat : 800 sternis Où: étang Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: mai – octobre Hémisphère sud: novembre – avril

têtard : 100 sternis Où: étang Quand: toute la journée Hémisphère nord: mars – juillet Hémisphère sud: septembre – janvier

Poisson Kili: 300 sternis Où: étang Quand: toute la journée Hémisphère nord: avril – août Hémisphère sud: octobre – février

touche : 300 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: octobre – avril Hémisphère sud: avril – octobre

Poisson : 6 000 sternis Où: étang Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

Saumon royal : 1 800 sternis Où: estuaire Quand: toute la journée Hémisphère nord: septembre Hémisphère sud: mars

Carpe koi : 4 000 sternis Où: étang Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Poisson-globe : 5 000 sternis Où: mer Quand: de 21 h à 4 h Hémisphère nord: novembre – février Hémisphère sud: mai – août

Saumon : 700 sternis Où: estuaire Quand: toute la journée Hémisphère nord: septembre Hémisphère sud: mars

Tétra de saumon : 15 000 sternis Où: rivière Quand: de 4 h à 21 h Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

maquereau : 150 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

marlin : 10 000 sternis Où: passerelle Quand: toute la journée Hémisphère nord: novembre – avril, juillet – septembre Hémisphère sud: janvier – mars, mai – octobre

Masulmon : 1 000 sternis Où: cascade Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: mars – juin, septembre – novembre Hémisphère sud: mars – mai, septembre – décembre

Poisson-lune : 4 000 sternis Où: mer Quand: de 4 h à 21 h Hémisphère nord: juillet – septembre Hémisphère sud: janvier – mars

Murène : 2 000 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: août – octobre Hémisphère sud: février – avril

Poisson Napoléon : 10 000 sternis Où: mer Quand: de 4 h à 21 h Hémisphère nord: juillet – août Hémisphère sud: janvier – février

Murène nasale : 600 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: juin – octobre Hémisphère sud: décembre – avril

Néonsalmer : 500 sternis Où: rivière Quand: de 9 h à 16 h Hémisphère nord: avril – novembre Hémisphère sud: octobre – mai

Poisson chirurgien de palette : 1 000 sternis Où: mer Wannn: toute la journée Hémisphère nord: avril – septembre Hémisphère sud: octobre – mars

Piranha : 2500 sternis Où: rivière Quand: de 9 h à 16 h, de 21 h à 4 h Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

Coelacides : 15 000 sternis Où: mer (quand il pleut) Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Ranchu : 4 500 sternis Où: étang Quand: de 9 h à 16 h Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Poisson arc-en-ciel : 800 sternis Où: rivière Quand: de 9 h à 16 h Hémisphère nord: mai – octobre Hémisphère sud: novembre – avril

Strapfish : 9 000 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: décembre – mai Hémisphère sud: juin – novembre

Des rayons : 3 000 sternis Où: mer Quand: de 4 h à 21 h Hémisphère nord: août – novembre Hémisphère sud: février – mai

Poisson-lion : 500 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: avril – novembre Hémisphère sud: octobre – mai

carboniser : 3 800 sternis Où: cascade Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: mars – juin, septembre – novembre Hémisphère sud: mars – mai, septembre – décembre

Sawshark : 12 000 sternis Où: mer Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

anchois : 200 sternis Où: mer Quand: de 4 h à 21 h Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Sucer barbeau : 1 500 sternis Où: rivière Quand: de 9 h à 16 h Hémisphère nord: mai – septembre Hémisphère sud: novembre – mars

Armateur : 1 500 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

Tête de serpent: 5500 sternis Où: étang Quand: de 9 h à 16 h Hémisphère nord: juin – août Hémisphère sud: décembre – février

Tortue serpentine : 5000 sternis Où: rivière Quand: de 21 h à 4 h Hémisphère nord: avril – octobre Hémisphère sud: octobre – avril

Ange de la mer : 1 000 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: décembre – mars Hémisphère sud: juin – septembre

hippocampe : 1100 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: avril – novembre Hémisphère sud: octobre – mai

Scalaire : 3 000 sternis Où: rivière Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: mai – octobre Hémisphère sud: novembre – avril

Poisson-lune : 180 sternis Où: rivière Quand: de 9 h à 16 h Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Besogne assignée : 400 sternis Où: rivière Quand: toute la journée Hémisphère nord: décembre – février Hémisphère sud: juin – août

esturgeon : 10 000 sternis Où: estuaire Quand: toute la journée Hémisphère nord: septembre – mars Hémisphère sud: mars à septembre

Petit déjeuner : 5 000 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: mars – novembre Hémisphère sud: septembre – mai

Loup de mer : 400 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

Jackfish : 4 500 sternis Où: passerelle Quand: toute la journée Hémisphère nord: mai – octobre Hémisphère sud: novembre à avril

Œil télescopique : 1 300 sternis Où: étang Quand: de 9 h à 16 h Hémisphère nord: toute l’année Hémisphère sud: toute l’année

thon : 7 000 sternis Où: passerelle Quand: toute la journée Hémisphère nord: novembre – avril Hémisphère sud: mai – octobre

Tilapia : 800 sternis Où: rivière Quand: toute la journée Hémisphère nord: juin – octobre Hémisphère sud: décembre – avril

Requin baleine : 13 000 sternis Où: mer Quand: toute la journée Hémisphère nord: juin – septembre Hémisphère sud: décembre – mars

Tortue molle : 3 750 sternis Où: rivière Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: août – septembre Hémisphère sud: février – mars

Crabe mitaine : 2 000 sternis Où: estuaire Quand: 16 h 00 – 9 h 00 Hémisphère nord: septembre – novembre Hémisphère sud: mars à mai

En plus d’attraper du poisson, il y en a d’autres Trucs et astucespour gagner des Sternis dans Animal Crossing: New Horizons. Nous vous indiquerons également les plus importants ici Conseils pour les débutants.

Vous pouvez voir notre test de New Horizons ici lire à travers.

