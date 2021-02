Prix ​​réduit: le fabuleux et rapide ordinateur portable HP Envy x360 15 ne coûte que 629 €

Walmart a une excellente affaire pour tous ceux qui cherchent un ordinateur portable convertible. Le détaillant à grande surface vend le HP Envy x360 15,6 pouces avec un Ryzen 5 4500U pour 629 € Supprimer le lien non-produit. C’est un rabais complet de 170 € sur le PDSF et un excellent prix pour un ordinateur portable avec ce niveau de performances à l’intérieur.

Le Ryzen 5 4500U est un processeur à six cœurs et six threads avec une horloge de base de 2,3 GHz et une horloge boost de 4 GHz, offrant des performances exceptionnelles dans cette gamme de prix. Il comprend également des graphiques Radeon intégrés capables de jouer sur PC avec des paramètres visuels réduits. Le prix abordable de cet ordinateur portable se reflète cependant dans ses modestes 8 Go de RAM et son minuscule SSD de 256 Go.

HP n’a pas lésiné sur le grand écran 1080p de 15,6 pouces, c’est un écran tactile. Il y a aussi une fine lunette autour de l’écran pour un look élégant bord à bord. L’autonomie de la batterie dure jusqu’à 14 heures et 15 minutes avec une utilisation mixte, dit HP, tandis que la connectivité sans fil inclut le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5. Il y a aussi une webcam frontale avec deux micros et un clavier rétroéclairé pleine grandeur.

Nous n’avons pas examiné cette version du x360, mais nous avons examiné une variante 13 pouces à bascule Ryzen 4000 qui a remporté notre prix du choix des éditeurs. La gamme HP x360 est généralement très bonne avec une qualité de construction solide et d’excellents composants. Et aujourd’hui, celui-ci est disponible à un prix fantastique.

