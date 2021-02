Prix ​​Oppo Reno 5K, spécifications révélées avant le lancement officiel

Le prix et les spécifications de l’Oppo Reno 5K ont été divulgués avant la date de lancement prévue le 25 février. Le smartphone a été répertorié sur un site de China Telecom (Tianyi Telecom Terminal) où il révèle le prix et les spécifications de l’Oppo Reno 5K.

Spécifications du Oppo Reno 5K

Selon la liste, le prochain smartphone de la série Oppo Reno sera disponible en option 8 Go et 12 Go de RAM avec deux options de couleurs distinctes au choix.

Le site Web ne révèle cependant pas beaucoup de détails sur les spécifications de l’Oppo Reno 5K. Tout ce qu’il a comprend un écran de 6,43 pouces avec une résolution de 2400 x 1080, une prise casque 3,5 mm, un port USB Type-C, une batterie de 4300 mAh et des dimensions de l’appareil de 159,1 × 73,4 × 7,9 avec 180 g de poids.

Le prochain Oppo Reno 5K semble également avoir une configuration de caméra arrière quadruple similaire à l’arrière, comme sur le précédent smartphone de la série Oppo Reno 5 et une caméra selfie perforée à l’avant à l’avant.

Le téléphone devrait avoir un appareil photo principal de 64 mégapixels et un appareil photo selfie de 32 mégapixels à l’avant. Le site Web chinois répertorie également l’appareil prenant en charge le réseau 5G avec 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth et GPS / A-GPS.

Prix ​​Oppo Reno 5K

Le site Web répertorie Oppo Reno 5K avec un prix de 3199 CNY (environ 35900 Rs) pour le modèle de stockage 12 Go de RAM + 256 Go. Alors qu’il devrait également y avoir une variante de 8 Go de RAM + 128 Go qui pourrait coûter 2899 CNY (environ 32 500 Rs).