Prix ​​Nobel de physique décerné à trois scientifiques pour avoir travaillé à la prédiction de la nature et du changement climatique

06 octobre 2021 10:42:19 IST

Trois scientifiques ont remporté mardi le prix Nobel de physique pour des travaux qui ont trouvé de l’ordre dans un désordre apparent, aidant à expliquer et à prédire les forces complexes de la nature, notamment en élargissant notre compréhension du changement climatique.

Syukuro Manabe, originaire du Japon, et Klaus Hasselmann d’Allemagne ont été cités pour leurs travaux sur « la modélisation physique du climat de la Terre, la quantification de la variabilité et la prévision fiable du réchauffement climatique ».

La seconde moitié du prix a été décernée à Giorgio Parisi d’Italie pour « la découverte de l’interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l’échelle atomique à l’échelle planétaire ».

Tous trois travaillent sur ce que l’on appelle des « systèmes complexes », dont le climat n’est qu’un exemple.

Le prix est décerné à deux types de physique distincts qui sont opposés à bien des égards mais partagent l’objectif de donner un sens à ce qui semble aléatoire et chaotique de manière à pouvoir être prédit. Le travail de Parisi se concentre sur les particules subatomiques et est quelque peu ésotérique et académique, tandis que le travail de Manabe et Hasselmann porte sur les forces mondiales à grande échelle qui façonnent notre vie quotidienne.

Les juges ont déclaré que Manabe, 90 ans, et Hasselmann, 89 ans, « ont jeté les bases de notre connaissance du climat de la Terre et de la façon dont les actions humaines l’influencent.

À partir des années 1960, Manabe, maintenant basé à l’Université de Princeton dans le New Jersey, a démontré comment l’augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère augmenterait les températures de surface mondiales, jetant ainsi les bases des modèles climatiques actuels.

Environ une décennie plus tard, Hasselmann, de l’Institut Max Planck de météorologie à Hambourg, en Allemagne, a aidé à expliquer pourquoi les modèles climatiques peuvent être fiables malgré la nature apparemment chaotique du temps. Il a également développé des moyens de rechercher des signes spécifiques de l’influence humaine sur le climat.

Parisi, de l’Université Sapienza de Rome, « a construit un modèle physique et mathématique profond » qui a permis de comprendre des systèmes complexes dans des domaines aussi différents que les mathématiques, la biologie, les neurosciences et l’apprentissage automatique.

Son travail se concentrait à l’origine sur ce qu’on appelle le verre de spin, un type d’alliage métallique dans lequel les atomes sont disposés de manière à modifier les propriétés magnétiques du matériau de manière apparemment aléatoire, ce qui a déconcerté les scientifiques. Parisi, 73 ans, a pu découvrir des schémas cachés qui expliquaient ce comportement, des théories qui pourraient également être appliquées à d’autres domaines de recherche.

Dans leur travail, les physiciens ont utilisé des mathématiques complexes pour expliquer et prédire ce qui semblait être des forces chaotiques de la nature dans des simulations informatiques, appelées modélisation. Cette modélisation a donné aux scientifiques une compréhension si solide de ces forces qu’ils peuvent prédire avec précision la météo une semaine par semaine et avertir du climat des décennies à l’avance.

« La physique consiste à modéliser, à trouver des histoires mathématiques, leurs équations qui reflètent avec précision le fonctionnement de la nature et permet à l’humanité d’utiliser la science, comme son instinct de survie », a déclaré Jim Gates, physicien de l’Université Brown.

Certains non-scientifiques ont ridiculisé la modélisation, mais elle a été la clé de la façon dont le monde s’attaque à l’un de ses plus gros problèmes : le changement climatique.

« Les modèles climatiques basés sur la physique ont permis de prédire l’ampleur et le rythme du réchauffement climatique, y compris certaines des conséquences telles que la montée des mers, l’augmentation des précipitations extrêmes et des ouragans plus forts, des décennies avant qu’ils ne puissent être observés. Klaus Hasselmann et Suki Manabe ont été des pionniers dans ce domaine et des modèles personnels pour moi », a déclaré le climatologue et modélisateur allemand Stefan Rahmstorf.

« Nous voyons maintenant comment leurs premières prédictions se réalisent l’une après l’autre », a déclaré Rahmstorf.

Lorsque les climatologues et l’ancien vice-président américain Al Gore ont remporté le prix Nobel de la paix 2007, certains non-scientifiques qui nient le réchauffement climatique l’ont rejeté comme un prix politique. Anticipant peut-être la controverse, les membres de l’Académie suédoise des sciences, qui décerne le prix Nobel, ont souligné qu’il s’agissait d’un prix scientifique.

« C’est un prix de physique. Ce que nous disons, c’est que la modélisation du climat est solidement basée sur la théorie physique et une physique bien connue », a déclaré le physicien suédois Thors Hans Hansson lors de l’annonce.

Il est courant que plusieurs scientifiques travaillant dans des domaines connexes se partagent le prix.

Alors que le travail de Parisi n’était pas axé sur le climat, il a parlé des problèmes urgents auxquels la Terre est confrontée après l’annonce.

« Il est très urgent que nous prenions des décisions très fortes et que nous avancions à un rythme très soutenu » dans la lutte contre le réchauffement climatique, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à obtenir le prix, Parisi a déclaré: « Je savais qu’il y avait une possibilité non négligeable. »

Hasselmann, pour sa part, a exprimé sa perplexité.

« Je ne le comprends pas vraiment, mais c’est fantastique », a-t-il déclaré à l’agence de presse suédoise TT. « Je l’ai entendu il y a à peine cinq minutes. J’essaie toujours de le comprendre.

« Je ne pense pas avoir fait trop de recherches dans ma vie, mais je me suis beaucoup amusé à le faire avec mes collègues », a-t-il poursuivi. « Il me suffit que mes recherches montrent que les humains ont réellement affecté le climat. »

Dans la ville natale de Manabe, le maire a annoncé sa victoire.

« Je représente tous les habitants de la ville pour féliciter chaleureusement le Dr Shukuro Manabe », a déclaré Minoru Shinohara, maire de la ville de Shikokuchuo. Manabe a grandi dans le village Shingu de la ville.

Le prix prestigieux est accompagné d’une médaille d’or et de 10 millions de couronnes suédoises (plus de 1,14 million de dollars). L’argent du prix provient d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel, décédé en 1895.

Lundi, le comité Nobel a décerné le prix de physiologie ou de médecine aux Américains David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs découvertes sur la façon dont le corps humain perçoit la température et le toucher.

Au cours des prochains jours, des prix seront également décernés pour des travaux exceptionnels dans les domaines de la chimie, de la littérature, de la paix et de l’économie.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂