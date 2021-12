Prix ​​Konex 2021 : ce sont les artistes les plus remarquables d’Argentine au cours de la dernière décennie

Les spectacle argentin célèbrent une fois de plus leur rencontre. Est-ce le Prix ​​Konex 2021 eu leur grande nuit de l’acte culminant qui a eu lieu le 7 décembre dans le but de reconnaître les personnalités les plus marquantes de la dernière décennie. Ainsi, la cérémonie, qui s’est déroulée à Ciudad Cultural Konex, a été marquée par la présence des acteurs, réalisateurs et équipes les plus pertinents de ces derniers temps dans le pays.

Il s’agissait de la 42e livraison et le cinquième pour le spectacle, après ceux qui ont été réalisés en 1981, 1991, 2001 et 2011. Le président de la Fondation Konex, Dr Luis Ovsejevich, il a fait remarquer : «Aujourd’hui, notre regard se tourne vers les dix dernières années et se concentre sur les acteurs, créateurs et professionnels de cette vaste constellation que nous appelons ‘le spectacle’. Les expressions multiformes de celui-ci, d’abord ‘le théâtral’, étendu à radio, cinéma et télévision, et a été amplifié dans le variété surprenante de plateformes que la technologie offre aujourd’hui”.

De même, il a déclaré : «Les grand jury a fait un travail exceptionnel pour sélectionner les gagnants de ce soir parmi 1 388 nominés. Ce fut une tâche difficile qu’il a abordée avec un professionnalisme et une rigueur que je tiens à souligner et à remercier encore une fois. Son président Ricardo Darín, sa secrétaire générale Graciela Borges, son invitée spéciale Norma Aleandro et tous ses membres distingués, a offert une démonstration de générosité et de sérénité que j’ai le plaisir de souligner”.

outre Platine Konex aux meilleurs exposants des 20 disciplines dans lesquelles l’activité a été divisée cette année, le Konex de Bright –Distinction maximale- à Marilú Marini. Pour sa part, Honneur Konex décerné à des personnalités décédées de la dernière décennie était pour Agustin Alezzo et Leonardo Favio.

De même, des mentions spéciales ont été décernées à Pepe Soriano et Héctor Alterio. Ils ont également été reconnus pour leur contribution à Groupe de Marionnettistes du Théâtre San Martín, Groupe La Cochera, Groupe Piel de Lava et Théâtre National Cervantes. Des personnalités telles que Leonardo Sbaraglia, Damián Szifrón, Mercedes Morán, Nancy Dupláa, Eleonora Wexler, Luis Brandoni et Iván de Pineda étaient de la partie.

+ Konex Awards 2021 : liste complète des lauréats

– Actrice de théâtre : Marilú Marini

– Acteur de théâtre : Mario Alarcon

– Mise en scène : Claudio Tolcachir

– Actrice de cinéma : Mercedes Morán

– Acteur de cinéma : Leonardo Sbaraglia

– Réalisateur : Damian Szifron

– Actrice de télévision : Nancy Dupláa et Eleonora Wexler

– Acteur de télévision : Luis Brandoni

– Réalisateur de télévision : Luis Ortega et Bruno Stagnaro

– Interprète musicale féminine : Karina K et Alejandra Radano

– Interprète musical masculin : Roberto Peloni

– Propriétaire unique : Mauricio Dayub

– Enfants et jeunes : Ana Alvarado

– Documentaire : Andrés Di Tella

– Scénario : Santiago Mitre

– Pilote : Iván de Pineda

– Scénographie : Mercedes Alfonsín

– Déguisements : Renata Schussheim

– Eclairage : Eli Sirlin

– Réalisation : Matías Mosteirín

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂