Prix ​​du public: "Mauvais garçons pour la vie" est le film gagnant 2020

Bien que la saison cinématographique de cette année ait été nettement inférieure à celle des années précédentes, les fans de culture pop pouvaient également choisir leurs acteurs, films et séries préférés en 2020. Le résultat a été annoncé lors de la 46e cérémonie des People’s Choice Awards. Les heureux gagnants de la soirée incluent à la fois le tube d’action « Bad Boys for Life » et son acteur principal Will Smith.

« Bad Boys for Life » a été nommé le film le plus populaire de 2020 aux People’s Choice Awards 2020 à Santa Monica, en Californie, dimanche dernier. Dans la troisième partie de la série « Bad Boys », Will Smith et Martin Lawrence partent à nouveau à la recherche de criminels en tant que détectives à Miami.

Le film de DC « Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn », l’acteur Netflix « Extraction », le hit de Broadway « Hamilton », le hit de Netflix « Project Power », le thriller d’horreur « Der ». Invisible « , le hit de Netflix » The Old Guard « et le film d’animation » Trolls World Tour « au choix.

Will Smith est la star du cinéma 2020

En plus de cela, Smith a reçu le prix de la meilleure star de cinéma masculine 2020. L’acteur a prévalu contre des concurrents de premier plan: Chris Hemsworth (« Extraction »), Jamie Foxx (« Project Power »), Lin-Manuel Miranda (« Hamilton »), Mark Wahlberg (« Spenser Confidential »), Robert Downey Jr. (« Dolittle »), Tom Hanks (« Greyhound ») et Vin Diesel (« Bloodshot ») ont également été nominés.

Plus de lauréats des People’s Choice Awards 2020

La surprise de la soirée devrait cependant être le gagnant dans la catégorie «Film d’action de l’année 2020»: la version réelle de Disney «Mulan» a prévalu dans cette catégorie contre des blockbusters coriaces comme «Bad Boys for Life» et «Bloodshot»!

Les gagnants de la soirée en un coup d’œil (sélection):