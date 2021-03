Prix ​​du journalisme sportif britannique à l’ancien joueur de cricket des Windies

L’ancien joueur de cricket des Antilles, Michael Holding, a reçu le prix du meilleur Pundit au SJA British Sports Journalism Award 2020. Ce prix a été décerné en ligne grâce à Corona. Elle a reçu ce prix pour son soutien au mouvement Black Lives Matter.

Il a donné un merveilleux message sur le racisme lors de la série Angleterre-Antilles l’an dernier. Les gens ne savent pas ce que les choses doivent traverser dans la vie. Les gens vous sous-estiment et pensent moins à vous.

«C’est quelque chose qui est en moi et dans ma tête depuis de très nombreuses années», a déclaré «Sky Sports», citant Holding, dans son discours d’acceptation vidéo.

«Les gens ne comprennent pas ce que c’est que de traverser la vie et pensent toujours que les gens pensent moins à vous qu’à ce que vous pensez de vous-même», a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que 2020 jouera un rôle vital dans le changement de l’égalité sociale et raciale, Holding a déclaré: «Je le crois et je l’espère.» «Si vous regardez simplement les manifestations sur la route et regardez les visages des gens qui étaient sur la route.

J’ai vu une équipe suédoise de football féminin se prendre un genou avant un match, alors il se passe partout dans le monde que les gens reconnaissent que des choses doivent être faites, et il est grand temps que ce soit le cas.

»BLM a pris de l’ampleur à la suite de la mort de l’Afro-américain George Floyd aux mains d’un policier blanc aux États-Unis en mai de l’année dernière.

