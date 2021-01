Prix ​​du Galaxy S21: c’est le prix du modèle de base, S21 + et S21 Ultra

C’est officiel: Samsung a présenté les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra. Vous pouvez découvrir les nouvelles fonctions que les Sud-Coréens vous réservent dans notre aperçu. Dans cet article, nous vous dirons en détail combien Samsung facture les nouveaux modèles. Spoiler: C’est nettement moins que pour le Galaxy S20.

Samsung a ajouté trois appareils à sa famille Galaxy S. Il existe deux à trois configurations différentes: le Galaxy S21 5G et le S21 + 5G sont essentiellement disponibles avec 8 Go de RAM. Lors du choix de la mémoire interne, vous avez le choix entre 128 et 256 Go. Les deux versions se séparent 50 euros chacune.

La gamme du produit phare de la série est légèrement plus large. Samsung propose les appareils Galaxy S21 Ultra avec 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Le modèle haut de gamme absolu a même 16 Go de RAM et 256 Go de ROM. C’est également l’appareil le plus cher de la série Galaxy S21, comme vous pouvez le voir dans notre aperçu:

Galaxy S21 5G en gris, blanc, rose, violet (8 Go de RAM, 128 Go de ROM): 849 euros

Galaxy S21 5G en gris, blanc, rose, violet (8 Go de RAM, 256 Go de ROM): 899 euros

Galaxy S21 + 5G en noir, argent, violet (8 Go de RAM, 128 Go de ROM): 1049 euros

Galaxy S21 + 5G en noir, argent, violet (8 Go de RAM, 256 Go de ROM): 1099 euros

Galaxy S21 Ultra 5G en noir, argent (12 Go de RAM, 128 Go de ROM): 1249 euros

Galaxy S21 Ultra 5G en noir, argent (12 Go de RAM, 256 Go de ROM): 1299 euros

Galaxy S21 Ultra 5G en noir, argent (16 Go de RAM, 512 Go de ROM): 1429 euros

Samsung réduit le prix

Contrairement au Galaxy S20, Samsung utilise désormais la 5G pour tous les modèles. Et ceux-ci sont moins chers que l’année dernière. Le Galaxy S21 5G coûte 150 euros de moins que son prédécesseur direct – une énorme différence de 15%. Par rapport au modèle LTE du S20, c’est au moins 50 euros de moins. Les Galaxy S21 + et S21 Ultra coûtent également 50 et 100 euros de moins que les appareils de l’année dernière.

Ce qui est notable: il n’y a là encore que relativement peu de différences entre le modèle de base et le modèle plus, à part des choses comme la taille de l’écran et la batterie. Néanmoins, il y a désormais 200 euros entre les deux appareils; deux fois plus que le S20.

Coloré et chic

Samsung vous propose quatre couleurs différentes pour le Galaxy S21, dont le rose et le violet. La version violette est également disponible sur le S21 +. Dans ces modèles, le module de caméra aux couleurs contrastées est un véritable accroche-regard. Les versions noire et argentée des S21 + et S21 Ultra, en revanche, sont particulièrement élégantes. Samsung propose quelques autres couleurs, dont le titane, le navi, le marron, l’or et le rouge, exclusivement dans sa boutique en ligne.