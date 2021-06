Prix ​​de l’électricité et des voitures électriques : comment profiter de la nouvelle tarification

Si nous avions déjà opté pour le marché libre, et plus précisément, pour l’un des tarifs précités et spécifiques aux voitures électriques, la nouvelle facture d’électricité ne nous concerne pas. Maintenant, comment feriez-vous si nous décidions de rester sur le marché réglementé avec un marketeur de référence ? Combien coûterait la recharge ?

Pour y répondre, les nouvelles variables introduites doivent être prises en compte. Le premier est que trois plages horaires Ils ont des horaires et des tarifs différents.

Heures vallées. De 00:00 à 8:00 heures entre tous les jours et 24 heures sur 24 les week-ends et jours fériés. Il a commencé à 0,11484 euros/kWh.

De 00:00 à 8:00 heures entre tous les jours et 24 heures sur 24 les week-ends et jours fériés. Il a commencé à 0,11484 euros/kWh. Heures simples. Pour 0,15289 euros/kWh en trois tranches entre tous les jours, de 8h00 à 10h00, de 14h00 à 18h00 et de 22h00 à 24h00.

Pour 0,15289 euros/kWh en trois tranches entre tous les jours, de 8h00 à 10h00, de 14h00 à 18h00 et de 22h00 à 24h00. Heures de pointe. 0,24262 euros / kWh le reste des heures, c’est-à-dire de 10h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00.

Compte tenu du fait que la recharge domestique de la voiture électrique a lieu, à quelques exceptions près, pendant la nuit et les heures creuses, nous avons un coût plus élevé que sur le marché libre de un peu plus de 11 centimes, mais cela dure encore deux heures.

La deuxième variable fondamentale est liée à la puissance embauchée. Le système de péage a baissé son prix, d’environ 38 euros le kW à 32,31 euros. De plus, il sera désormais permis de contracter deux types de pouvoirs différents à appliquer aux heures de pointe et aux heures creuses. Dans ce dernier, le prix du kW souscrit diminue dans le même temps à 1,42 euro par kW souscrit.

Bien qu’il ne soit pas aussi avantageux qu’un tarif spécifique pour la voiture électrique, les nouveaux tarifs bénéficient d’une recharge de nuit car, en somme, ils récompensent les utilisateurs qui orientent leur consommation vers les moments les plus insolites du réseau électrique jusqu’à présent.

Par conséquent, il est toujours conseillé de recharger des modèles tels que ceux qui composent la gamme Volvo XC40 Recharge pendant les heures de nuit promues ou à un meilleur prix. S’il est vrai que la nouvelle tarification laisse une image complexe et qu’elle ferait varier les coûts énergétiques des maisons, la voiture électrique n’est pas si mal arrêtée avec le changement.