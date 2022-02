Prix ​​de la paix : les artistes qui seront récompensés en plein conflit russo-ukrainien

CÉLÉBRITÉS

Chanteurs, acteurs et danseurs feront partie d’un événement mondial pour promouvoir un monde plus juste. Découvrez les campagnes menées par les célébrités les plus reconnues.

© GettyJuanes, l’un des artistes latins qui promeut la paix dans le monde.

Le conflit entre La Russie et l’Ukraine a complètement traversé le monde et le domaine du divertissement n’a pas été en reste mouvements mondiaux qui continuent de lutter pour la paix. Alors que certaines célébrités partagent sur leurs réseaux sociaux les différentes campagnes qui cherchent à aider ceux qui en ont le plus besoin, une nouvelle édition du Prix ​​internationaux de la paix qui rendra hommage à tous ceux qui recherchent depuis des années une planète beaucoup plus juste.

L’événement sera présenté par PeaceTech Lab, une organisation à but non lucratif qui a réuni des scientifiques, des ingénieurs, des influenceurs mondiaux, des ambassadeurs et des créatifs. A partir de dons, à une époque où le monde a besoin de prise de conscience, ils se chargent de soutenir les programmes qui lutter contre les discours de haine et la désinformation. Ces mêmes artistes qui soutiennent ce mouvement sont ceux qui seront honorés demain lors de la cérémonie de remise des prix.

Qui sera reconnu ? Dans cette édition, la chanteuse colombienne sera récompensée Juanesau créateur de Les humains de New York Brandon Stantonà l’acteur Forêt Whitakerà l’activiste Yeux de fer de Tokata et des entrepreneurs comme Ajay Banga, Nicholas Donofrio et Lisa Su. Ils auront également la participation spéciale du groupe Il Vlo, Fonseca, Buikainvité comme Copeland brumeuxdanseuse principale de l’American Ballet Theatre et actrice principale Rosario Dawson.

+ Autres célébrités luttant pour la paix

Connaissant son énorme portée, des personnalités du monde du divertissement se sont jointes à la lutte pour la paix en agissant pour ceux qui ont été touchés par le conflit qui a aujourd’hui la planète à fleur de peau. Un exemple clair est celui de Ryan Reynolds et Blake Livelyqu’ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux : « En moins de 48 heures, d’innombrables Ukrainiens ont été contraints de fuir leur foyer vers les pays voisins. Ils ont besoin de protection”.

En ce sens, ils ont promu une campagne de dons pour les soutenir financièrement tous. Et ils n’étaient pas les seuls ! Il a également fait écho à la situation Jennifer Anniston, qui a partagé des ressources pour aider à travers différentes organisations et avec des informations précises sur ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Suivant ses traces, Nicolas Coughlan – actrice de Bridgerton– a souligné sur ses réseaux sociaux l’importance de collaborer dans ce moment complexe.

