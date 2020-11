Prix ​​Crunch of the Year (Opinion de Javier M. García)

Signes d’acceptation alarmante

Les cérémonies de remise des prix des jeux vidéo sont de moins en moins prestigieuses, reconnues et populaires au sein de la communauté des joueurs. Ils sont pris de moins en moins au sérieux et leur validité est de plus en plus remise en question, et il semble y avoir de plus en plus de raisons à cela. Comme amoureuse de ces types d’événements, ou plutôt des moments qu’ils me font passer à les regarder avec des amis, ça me fait mal de le dire, mais par rapport à Récompenses Golden Joysticks, il y a une bonne raison de les critiquer et de douter de leur évaluation. A cette occasion, je parle plus particulièrement de la cérémonie de remise des prix du studio de l’année, qui a été reçue, ni plus ni moins, que par Naughty Dog.

Cette livraison a eu lieu le 24 novembre, et comme beaucoup d’entre nous l’attendaient, la dernière grande œuvre du studio californien, The Last of Us Part II, a balayé plusieurs catégories, remportant, entre autres, les prix meilleur jeu de l’année sur PlayStation 4 ou meilleur jeu absolu de l’année. Ici je ne trouve aucun problème, le titre en question me semble une pièce brillante et ronde dans presque tous ses aspects, et qui, comme son prédécesseur l’a fait, se démarque du catalogue habituel pour nous offrir une expérience avec sa propre personnalité unique. Le mécontentement est généré par l’attribution à Naughty Dog du prix de la meilleure étude, après la polémique dans laquelle il a été impliqué avant et après le lancement de son dernier titre. Comme la plupart d’entre vous le savent, ces controverses tournent autour au sujet de croquer ou exploitation par le travail du personnel de l’étude. Il était si notoire que, des mois avant le lancement du jeu, il y avait eu une fuite massive de contenu du jeu, soi-disant par un employé du studio qui avait été soumis à ces conditions de travail difficiles.

Dans les années récentes il y a eu de nombreuses controverses de ce type découverts dans l’industrie du jeu vidéo, et il y en a tellement qu’ils nous invitent à penser que les rares sont les cas où ce phénomène ne se produit pas. De grands noms comme CD Projekt RED ou Rockstar rejoignent Naughty Dog sur cette liste embarrassante. Face à ce problème, se pose la question du débat, celle qui a suscité tant d’indignation parmi la communauté des joueurs, et pour laquelle il semble y avoir une réponse clairement majoritaire. Naughty Dog mérite-t-il une telle récompense s’il imposait ces conditions à ses employés? Pour moi, comme pour beaucoup, la réponse est claire et non. Ils nous ont offert un excellent produit, comme ils l’avaient déjà fait auparavant, un jeu vidéo qui établit de nouvelles normes de qualité à la fois techniquement et artistiquement, mais, comme on dit, il faut séparer le travail de l’auteur. Je ne considère pas mal que The Last of Us Part II peut être éligible à toutes les récompenses qu’il mérite, à condition condamner aussi mauvaise pratique de l’étude. Quelle que soit la qualité de leur travail, nous ne pouvons pas récompenser et louer comme exemple une entreprise dont le modèle de travail viole des conditions de travail logiques et qui nuit à la santé de ses employés pour obtenir un meilleur produit final.

Lorsque la polémique a éclaté, les médias spécialisés Kotaku a contacté plusieurs employés du studio, et dans le texte qu’ils ont publié à ce sujet, Jason Schreier a déclaré que le niveau de qualité et de détail des jeux comme Le dernier d’entre nous ils sont atteints «parce que le studio a construit une culture de perfectionnisme où les jeux doivent être très bons quel que soit le coût humain». Selon les diverses déclarations publiées dans une multitude de médias spécialisés, de nombreux membres du personnel, y compris Druckmann lui-même (un fait qui n’atténue pas le problème), ont travaillé à un rythme qui dépassait de nombreuses fois le 70 heures de travail par semaine. Certains des employés interrogés tout au long du scandale ont fait des déclarations qui ne peuvent être ignorées et qui reflètent le terrible état de santé de cette industrie à bien des égards. «Cela ne peut pas continuer comme ça encore et encore dans chaque match parce que ce n’est pas durable. À un certain moment, vous vous dites: «Je ne peux pas continuer comme ça. Je vieillis. Je ne peux pas rester au travail toute la nuit », a déclaré un employé anonyme.

La plupart des déclarations pointent dans la même direction, pression des pairs et “environnement d’obligation implicite” qui a été généré. Beaucoup disent qu’ils se sont sentis obligés de rester en dehors des heures de bureau parce qu’ils ont vu le reste, ou une grande partie du reste, rester. Une sorte d’effet domino de la démission se produit, dans lequel tout le monde semble avoir peur d’être le premier à quitter son emploi à l’heure prévue, et c’est une horrible réalité. Ils font également remarquer que dans la plupart des cas, il n’y a pas eu de reproches verbaux et explicites pour ne pas avoir fait d’heures supplémentaires, mais des changements dans le traitement de ces personnes, par exemple des regards contrariés ou des reproches.

Une chose est claire, si ce mode de fonctionnement d’une entreprise n’est pas condamné, si le croquer, qu’elle soit imposée par les patrons ou acceptée volontairement par les travailleurs, elle n’est pas stigmatisée comme quelque chose de très négatif, cette industrie continuera de souffrir d’une maladie qui ne fera que croître. Peu importe que le patron travaille aussi trop, ou que les travailleurs décident de rester volontairement, un environnement de travail qui ne menace pas la santé des travailleurs doit être promu, ces comportements ne doivent pas être normalisés, encore moins les récompenser. Sinon, cela continuera à dire du mal de l’industrie, de la presse spécialisée et des parures qui ne la condamnent pas.