Prisma Episode 9 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens recherchent actuellement la date de sortie de Prisma Episode 9. Après avoir regardé tous ses épisodes publiés, les fans sont vraiment plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez la même chose, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations concernant la date de sortie de Prisma Episode 9. En dehors de cela, nous révélerons également de nombreuses informations telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur Cas et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, faisons connaître tous les détails possibles.

C’est une série italienne et le nom de ses sociétés de production est Amazon Studios et Cross Productions. Cette émission est sortie pour la première fois le 21 septembre 2022 et comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une nouvelle série et après toutes ces choses, elle a réussi à gagner en popularité dans différentes parties du monde.

L’histoire de cette série suit juste un groupe d’adolescents latins et au fur et à mesure que la série avancera, vous verrez la relation complexe entre l’identité, les aspirations, l’apparence physique et l’exposition sexuelle de ces adolescents. Cette émission est actuellement regardée dans différentes régions et après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de Prisma Episode 9. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 9 de Prisma

Enfin, nous allons révéler ici la date de sortie de Prisma Episode 9. Dans la saison 1, il n’y a que 8 épisodes et pour les prochains épisodes, vous devrez attendre la prochaine saison., S’il y aura une mise à jour concernant la saison 2, nous vous en informerons ici dès que possible.

Où diffuser Prisma ?

Si vous souhaitez diffuser cette série, sa plate-forme officielle est Prime Video et nous savons très bien qu’il s’agit d’une plate-forme multimédia payante en ligne. Vous devrez donc d’abord acheter son abonnement. Si vous n’avez pas regardé tous les épisodes publiés jusqu’à présent, nous vous suggérons à tous de regarder ces épisodes.

Liste des épisodes

Ici, nous allons partager la liste des épisodes de la saison 1.

Rosso

Arancione

Giallo

Vert

bleu

Indaco

Alto

Bianco

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de cette émission.

Mattia Carrano comme Andrea

Lorenzo Zurzolo comme Daniele

Caterina Forza comme Nina

Chiara Bordi comme Carola

Matteo Scattaretico comme Ilo

LXX Blood en tant que Vittorio

Zakaria Hamza comme Sami

Riccardo Afan de Rivera Costaguti comme Boncio

Léo Rivosecchi dans le rôle de Marcello Ensoli

Flavia Del Prete comme Zélia

Asia Patrignani comme Jun

Andrea Giannini comme Padre dei gemelli

Elena Falvella Capodaglio comme Micol

Autilia Ranieri comme Madre dei gemelli

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 9 de Prisma, le nombre total d’épisodes pour la deuxième saison de cette série, ses plateformes de visionnage et bien plus encore. Alors, attendez la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte de la prochaine saison. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Prisma Episode 9, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous serions heureux de vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

