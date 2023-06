Priscilla Presley partage son enthousiasme pour Priscilla de Sofia Coppola ; Le domaine Elvis n’est pas d’accord

de Sofia Coppola Priscille reçoit des éloges précoces de son sujet. Priscilla Presley s’est rendue sur les réseaux sociaux pour exprimer son enthousiasme pour le prochain film et faire l’éloge de « la magistrale Sofia Coppola ». Coppola, lauréate d’un Oscar, réalise le film, qu’elle a adapté des mémoires de Presley en 1985 Elvis et moi. Le livre détaille les récits de Priscilla sur sa rencontre avec le roi du rock and roll à l’adolescence, leur fréquentation, leur mariage en 1967 et les événements qui ont conduit au divorce du couple en 1973.







Via Instagram, Presley a partagé l’affiche du film récemment publiée et a écrit : « Je suis enthousiasmé par l’interprétation de mon livre par la magistrale Sofia Coppola. Elle a une perspective tellement extraordinaire et j’ai toujours été un tel admirateur de son travail. Je suis certain que ce film emmènera tout le monde dans un voyage émotionnel. »

Alors que l’enthousiasme de Presley pour Coppola et le prochain film est tout à fait positif, Elvis Estate n’est pas ravi du prochain film. Selon TMZ, des responsables liés à la succession affirment que le film a été produit à leur insu ou sans leur consentement. Selon le site, un responsable de la succession a déchiré Coppola, qualifiant son écriture et sa réalisation d' »horribles » et ajoutant : « Cela ressemble à un film universitaire. Les décors sont tout simplement horribles, ce n’est pas à quoi ressemble Graceland. »

A24 a déposé une remorque pour Priscille plus tôt cette semaine. Priscille premières en octobre.

En quoi Priscilla sera-t-elle différente d’Elvis ?

Le film suit un autre récit de la vie des Presley, le film acclamé par la critique Elvis, avec Austin Butler et Olivia DeJong. Le film de Baz Luhrman a été nominé pour le meilleur film, le meilleur acteur, le meilleur son, la meilleure conception de production, la meilleure photographie, le meilleur maquillage et la meilleure coiffure, la meilleure conception de costumes et le meilleur montage de film aux Oscars de cette année.

Selon Coppola, Priscilla fournira un regard plus approfondi sur la vie du personnage titulaire. Lors d’une interview avec Vogue, elle a déclaré :

« J’ai adoré la façon dont Baz a abordé son histoire d’une manière très collée, mais je suis content que cela n’ait pas abordé une grande partie de l’histoire de Priscilla parce que maintenant je peux vraiment plonger profondément, je pense que Baz est si unique et sa vision de cela l’histoire était si créative. Mais Priscilla est un personnage tellement mineur dans ce film que je n’ai jamais eu l’impression de marcher sur le même territoire. J’aime que les gens soient tellement dans son film sur Elvis, et maintenant dans quelques années, il y aura un autre film sur Priscilla. Je pense que ce sera intéressant d’avoir deux interprétations complètement différentes des mêmes événements et de la même période.

Priscille étoiles Cailee Spaeny (Sur la base du sexe) et Jacob Elordi (Euphorie) comme Priscilla et Elvis. Coppola, la fille d’Eleanor et Francis Ford Coppola, a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le film de 1999 Les vierges suicidés. Elle a ensuite reçu l’Oscar du meilleur scénario original pour les années 2003 Perdu dans la traduction et a remporté une nomination pour le meilleur réalisateur pour le film. Ses autres crédits notables incluent L’Anneau Bling, Le Séduit et Avec des glaçons.