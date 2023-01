Priscilla Presley dit que « ça a été une période difficile » dans le premier message depuis la mort de Lisa Marie Presley

Priscilla Presley pleure la mort de sa fille, Lisa Marie Presley, à la suite de son mémorial à Graceland.

Enfant unique de Priscilla et Elvis Presley, Lisa Marie Presley est décédée le 12 janvier à l’âge de 54 ans. Elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir subi un arrêt cardiaque.

Un jour après que Lisa Marie Presley a été enterrée sur la pelouse de l’ancienne maison de son père, la légende du rock’n’roll, Priscilla a remercié les gens pour leur soutien.

« Merci à tous pour vos condoléances, vous m’avez touchée avec vos mots », a-t-elle tweeté le 23 janvier. « Cela a été une période très difficile, mais le simple fait de savoir que votre amour est là-bas fait une différence. »

Sa dernière déclaration intervient après que la femme de 77 ans a prononcé un discours au mémorial de sa fille.

« Lisa Marie Presley était une icône, un modèle, un super-héros pour de nombreuses personnes partout dans le monde », a-t-elle lu. «Mais maman était mon icône, mon modèle, mon super-héros, à bien plus d’un titre. Même maintenant, je n’arrive pas à faire passer tout ce qu’il y a à comprendre ou à savoir sur elle. Mais comme elle l’a toujours dit, « je ferai de mon mieux ».

Priscilla Presley a également lu un hommage que l’une de ses petites-filles a écrit, disant en partie: «Elle a toujours su qu’elle ne resterait pas ici trop longtemps. L’enfance passe avec un aperçu de son œil vert. Elle a ensuite fondé sa propre famille. Puis vint son deuxième enfant, la laissant avec suspicion. Serait-ce l’ange qui me ramène à la maison ?

Le 12 janvier, Priscilla Presley avait publié une mise à jour sur sa page Instagram disant que Lisa Marie Presley avait un problème de santé.

Lisa Marie Presley (à gauche) avec ses parents Elvis et Priscilla Presley en 1970. Redferns / Getty Images

« Ma fille bien-aimée Lisa Marie a été transportée d’urgence à l’hôpital », a-t-elle légendé une photo d’eux deux. « Elle reçoit maintenant les meilleurs soins. Veuillez la garder ainsi que notre famille dans vos prières. Nous ressentons les prières du monde entier et demandons l’intimité pendant cette période.

Quelques heures plus tard, Priscilla Presley confirmerait la mort de sa fille unique.

« C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée… Elle était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’ai jamais connue », a-t-elle déclaré dans un communiqué à NBC News.

« Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie », avait lu une déclaration précédente. « Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun, et demandent l’intimité pendant cette période très difficile. »

Lisa Marie Presley a eu quatre enfants. Elle laisse dans le deuil sa fille Riley Keough, 33 ans, et les jumeaux Harper et Finley, 14 ans. Elle a été précédée par son fils Benjamin, décédé par suicide en 2020 à l’âge de 27 ans.

La mort de Lisa Marie Presley a déclenché une vague d’hommages d’Hollywood. Elle avait récemment assisté aux Golden Globe Awards le 10 janvier, lorsque Austin Butler a remporté le prix du meilleur acteur dans un film (drame) pour son interprétation de son père dans le biopic « Elvis ».

Dans cette photo d’archive du 8 janvier 2010, Priscilla Presley, deuxième à gauche, sa fille, Lisa Marie Presley, deuxième à droite, et les enfants de Lisa Marie, Riley Keough, à gauche, et Benjamin Keough, à droite, participent à une cérémonie à Memphis pour commémorer le 75e anniversaire d’Elvis Presley. Mark Humphrey / AP

Lisa Marie Presley n’avait pas hésité à partager son amour du film et ce que cela signifiait pour sa famille.

« Je veux prendre un moment pour vous faire savoir que j’ai vu le film ‘Elvis’ de Baz Luhrmann deux fois maintenant, et laissez-moi vous dire que c’est tout simplement spectaculaire », a-t-elle écrit sur Instagram, en partie, l’année dernière. « Absolument exquis. Austin Butler a magnifiquement canalisé et incarné le cœur et l’âme de mon père. A mon humble avis, sa prestation est inédite et ENFIN réalisée avec justesse et respect. (S’il n’obtient pas d’Oscar pour ça, je mangerai mon propre pied, haha.) »

«Ce qui m’a aussi ému aux larmes, c’est de regarder Riley et Harper, puis Finley, tous les 3 visiblement dépassés de la meilleure façon possible, et tellement fiers de leur grand-père et de son héritage d’une manière que je n’avais jamais connue auparavant, » elle a ajouté. « Ça me brise le cœur que mon fils ne soit pas là pour le voir. Il aurait absolument adoré ça aussi.