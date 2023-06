in

Cinéma

Le film Priscilla a publié sa bande-annonce. Quand aura lieu la première, qui sont les acteurs et de quoi s’agit-il ?



Priscilla: première, acteurs, bande-annonce et de quoi parle le film de Sofia Coppola

Le film « priscille” a posté sa bande-annonce le mardi 20 juin 2023. Le film a été réalisé par Sophie Coppolal’une des réalisatrices les plus titrées, avec un Oscar dans sa vitrine.

Date de sortie de Priscilla, un film de Sofia Coppola

Il n’y a pas encore de date exacte confirmée, mais le première de priscille Ce serait en octobre 2023.

Qui sont les acteurs du film Priscilla de Sofia Coppola ?

Les deux personnages les plus importants du film, Priscilla Presley et Elvis Presleysera joué par Cailee Spaeny et Jacob Elordirespectivement.

Comment voir la bande-annonce du film Priscilla de Sofia Coppola ?

Synopsis Priscilla : de quoi parle le film de Sofia Coppola

Le film est basé sur le journal de Priscilla Presley et cherche à raconter l’histoire d’Elvis Presley, mais du point de vue de sa femme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?