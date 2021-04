Pris à la caméra: le bon samaritain sauve un homme blessé après l’explosion d’une maison

Un bon samaritain s’est heurté à une maison en feu à Philadelphie pour sauver un homme de 61 ans après qu’une explosion a explosé mardi devant la maison.

Une vidéo de surveillance a montré le moment dramatique où l’explosion a secoué la maison et effondré le devant du bâtiment avant que l’homme local Rakym Dyer ne se précipite pour aider un homme en détresse.

Dyer était en visite dans le quartier au moment de l’explosion et a ensuite entendu un homme appeler à l’aide, selon NBC10 à Philadelphie.

« Je l’ai entendu pleurer et hurler alors je suis allé l’aider du mieux que j’ai pu », a déclaré Dyer à NBC10.

Dyer a déclaré que l’homme était en feu et il a éteint l’incendie sur lui avec un extincteur après avoir éteint un feu sur les marches juste pour atteindre l’homme de 61 ans dans le besoin. Il a ensuite porté l’homme par-dessus son épaule hors de la maison.

L’homme non identifié a été transporté d’urgence à l’hôpital et est actuellement répertorié dans un état stable. La cause de l’explosion est sous enquête.

« Je ne peux pas croire que je suis allé là-dedans », a déclaré Dyer. « Mais une fois que j’ai entendu les gens crier, j’ai voulu aller l’aider. Je voudrais que quelqu’un aide ma mère ou mon grand-père ou quelqu’un comme ça. Ou mon ami. »