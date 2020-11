"Principe" sortira pour le home cinéma en décembre

Le thriller «Tenet» de Christopher Nolan, qui change le temps, arrive chez vous: à partir du 17 décembre, vous recevrez le film sur DVD, Blu-Ray et en téléchargement. Également inclus: beaucoup de matériel supplémentaire.

« Tenet » a été l’un des rares films à avoir une vraie sortie en salles cette année et a été projeté dans certaines salles à partir du mois d’août. Si vous l’avez manqué ou si vous voulez simplement réfléchir calmement à l’intrigue d’agents dans des réalités qui tournent à l’envers, vous en aurez l’occasion à partir de décembre.

Deux heures de matériel bonus sur Blu-ray

Selon un communiqué de presse de Warner Bros. Entertainment, « Tenet » sortira le 17 décembre sur 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD et en version téléchargeable. En plus du film, les versions Blu-ray ont également des bonus: Warner Bros promet « Plus de deux heures de séquences supplémentaires couvrant la distribution, la continuité, les décors, la cinématographie, les lieux, les costumes, la musique, la façon dont certaines séquences épiques du film ont été réalisées, et bien plus encore. «

Le succès financier de la pandémie est une question d’opinion

Selon le studio de cinéma, « Tenet » a rapporté environ 350 millions de dollars à ce jour, ce qui ne serait pas un grand succès dans des circonstances normales. Compte tenu des circonstances, Warner et Nolan devraient de toute façon être satisfaits – le film aurait dû récupérer son budget de production de 200 millions de dollars américains (plus 100 à 150 millions de dollars pour le marketing).