Principe : le premier échec de Christopher Nolan ?

Principe raconte l’histoire d’un agent de la CIA qui est dans une course pour contrôler la flèche du temps et ainsi éviter ce que serait la troisième guerre mondiale. C’est un thriller d’espionnage avec la saveur particulière du voyage dans le temps. Les protagonistes sont John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine et Kenneth Branagh.

La première du film a suscité une certaine polémique, en cette période de pandémie, entre Nolan et Warner Bros. Le cinéaste a voulu présenter Principe tandis que la société de production a suspendu à plusieurs reprises l’arrivée du film au cinéma en raison de la crise du COVID. Enfin, les vœux du réalisateur ont été exaucés et le film a rapporté 363 millions de dollars. Comment s’est passée la critique spécialisée ?

Tenet a-t-il été un échec ?







Le film de Nolan a un pourcentage de 70% sur les tomates pourries Oui 69% sur Metacritic. S’il ne s’agit pas de mauvais chiffres, une performance supérieure est attendue d’un cinéaste aussi acclamé que celui à l’origine de la trilogie du Chevalier de la nuit et frappe comme Interstellaire ou Le Prestige. Que disent les critiques de Tenet ?

– Tim Robey de Monocle : « En tant que système de livraison d’émotions, le film va très loin et vous pouvez en profiter. En tant que système de livraison d’idées, il trébuche beaucoup. »

– Tim Cogshell de FilmWeek : « Nolan est très intelligent, mais ce que je trouve est très irritant. Ses films sont faussement cérébraux. Il ne voyage même pas bien dans le temps. »

– Mick LaSalle du San Francisco Chronicle : « Le principe est difficile à comprendre, mais ce qui est pire, c’est qu’il inspire peu de désir de le comprendre. »

– Kathleen Sachs de Chicago Lecteur : « L’auteur ne montre pas beaucoup de développement dans son travail plus récent et complaisant. »

– Adam Keempenar de Filmspotting : « Le principe est ce qui se passe quand Nolan oublie la sagesse de Borden. Il est tellement obsédé par l’impression de son secret que l’astuce pour laquelle il l’utilise n’est rien. »

– Anthony Lane du New Yorker : « Ce qui est surprenant, c’est à quel point cela semble décidément sans émotion. Même lorsque des opportunités émotionnelles se présentent. »

– Daniel Neman de St. Louis Post-Dispatch : « Peut-être que je pourrais suivre ce qui se passe si je l’écrivais sur un organigramme avec de l’encre multicolore et des flèches. Cela n’en vaut pas la peine. C’est très difficile à faire dans une salle de cinéma. »