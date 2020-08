Principe: La stratégie révélatrice que Nolan a utilisée pour obtenir Kenneth Branagh dans le film

Avez-vous déjà vu “Tenet”? le film est vraiment incroyable, avec des scènes qui représentent le meilleur film d’action donné ces dernières années, et avec un argument derrière qui a beaucoup de chicha et donne débat pendant plusieurs heures. Le film est tout un pari de la part de Christopher Nolan, qui pousse son cinéma à l’extrême pour que le spectateur qui vient au cinéma ait une belle expérience.

Et tout cela aussi grâce au casting spectaculaire que Christopher Nolan a réussi à mettre en place dans le film, avec le départ de deux acteurs principaux, Robert Pattinson et John David Washington, et avec un antagoniste de haut niveau comme le britannique Kenneth Branagh, qui joue Andrei Sator, le méchant du film. Maintenant, le Britannique a révélé dans une interview à Le spectacle unique ce que nolan a fait pour lui d’accepter d’être dans le film et c’est plus que curieux.

«Il m’a appelé vers six heures de l’après-midi et m’a dit qu’il avait un projet pour moi et que je pourrais être intéressé. J’ai dit oui, ce à quoi il a répondu: ‘Je vais te voir maintenant ‘. Je lui ai demandé comment il était possible qu’il sache où il était et il a répondu qu’il savait où il habitait. J’ai frappé à la porte, il m’a laissé le scénario et a dit: ‘Je te laisse le lire, je t’appelle demain à six heures du soir«Et tout a fonctionné.»a commenté Kenneth Branagh.

La vérité est qu’il est difficile de rejeter un rôle de une personne si convaincante et avec des idées aussi claires. Vous pouvez déjà voir “Tenet” dans les salles, mais si vous voulez connaître un avis avant de vous lancer, ici vous pouvez lire notre critique.

