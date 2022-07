Principaux événements de Dota 2 : nouveau patch, événement, héros et MMORPG ?

Début avril, un nouveau patch, le 7.29 pour Dota 2, est sorti, dans lequel un nouveau héros est apparu, ainsi qu’une carte et des changements d’équilibre. Par conséquent, nous avons décidé aujourd’hui de vous expliquer comment le monde de Dota 2 a changé avec la sortie de la mise à jour.

Aux bas rangs du nouveau patch, Pudge est devenu le héros le plus populaire. Il est choisi dans 27,9% de tous les matches. De plus, par rapport au patch précédent, le 7.28, la fréquence d’apparition de ce personnage dans les médiators a augmenté de 8,1%.

Dans le même temps, un nouveau personnage, Dawnbreaker, est devenu le héros le plus populaire aux rangs supérieurs du matchmaking. Dawnbreaker est un personnage féminin qui détruit les ennemis avec son marteau céleste et peut également soigner les alliés avec l’énergie qu’elle libère.

En raison de ces capacités, certains joueurs considèrent la nouvelle surface comme un imba. Par conséquent, après l’apparition de ce héros, de nombreux joueurs décideront probablement de vendre Dota 2 skins pour acheter quelques nouveaux skins pour Dawnbreaker.

La deuxième place en termes de fréquence d’apparition dans les picks a été prise par Lyon – les joueurs le choisissent un peu moins souvent, on le retrouve donc tous les quatre matchs. Et ferme le top cinq Juggernaut.

Mais la popularité de héros tels que Nevermore, Void Spirit, Puck, Mars et Pangolier, au contraire, a considérablement diminué. Le taux de sélection de Tusk a le plus baissé, n’étant désormais sélectionné que dans 10,4% des jeux les mieux classés (contre 22,4% dans le patch précédent).

Après la sortie de la mise à jour du jeu, l’opérateur du tournoi Perfect World a montré un art passionnant. L’image montre le monde de Dota 2 dans le style d’un MMORPG. Sur la photo, vous pouvez voir des héros et des creeps de MOBA sur la place de la ville.

Vous pouvez voir Zeus en smoking, Furion, Sven, Dryade et d’autres ici. Des bannières avec des héros et des artefacts peuvent être vues sur les toits, et un Phénix vole dans le ciel. Que ce ne soit que de l’art, mais on ne peut nier qu’un MMORPG Dota 2 aurait l’air extrêmement curieux.