Principales recherches Google de 2020: pain fait maison, papier toilette, masques faciaux et plus

Qu’avons-nous recherché sur Google en 2020? Google examine les termes de recherche les plus répétés au cours de cette année.

Dans l’une des années les plus inhabituelles de ces derniers temps, Google a décidé de ne pas manquer son rendez-vous avec lui examen des termes de recherche les plus répétés au cours des douze derniers mois.

Encore une fois, avant la fin de l’année, Google nous montre qu’est-ce que les utilisateurs des moteurs de recherche nous avons consulté plus de fois en 2020.

Et logiquement, la grande majorité des termes de recherche tourner autour du thème principal de cette année dans chacune des catégories, contrastant fortement avec les tendances de l’année dernière dans lesquelles des sujets tels que Élections générales, Neymar ou Listériose étaient parmi les plus grandes préoccupations des Espagnols.

voulait

Cela a été le plus recherché sur Google en 2020

Comme prévu, coronavirus il s’agit de la recherche la plus répétée dans la catégorie générale. Le terme de recherche suit Élections américaines, qui occupe la deuxième position, dépassant «Classroom», la plate-forme d’enseignement de Google qui cette année a acquis une grande popularité en devenant l’un des outils d’étude à distance les plus utilisés.

Le sport occupe les deux dernières positions du Top 5, avec « La Liga » en quatrième position, et Kobe Bryant, malheureusement décédé en janvier 2020, en cinquième position.

Les résultats ne sont pas très différents si l’on regarde le recherche globale haut, à nouveau avec le terme «Coronavirus» en première position, et les élections aux États-Unis en seconde.

Dans ce cas, oui, les recherches sur Kobe Bryant élèvent l’ancien joueur des Los Angeles Lakers à la troisième position, laissant Zoom, l’application d’appels et de réunions vidéo et la Premier Cricket League indienne 2020 -IPL en quatrième position. – dans le cinquième.

Sur la page Google Trends dédiée au résumé de l’année, Google nous permet de jeter un œil sur les termes de recherche les plus répétés dans différentes catégories telles que les recettes, l’éducation, la musique, la télévision et les personnalités, ainsi que d’autres destinées à la résolution des doutes – « Comment », « Quand » ou « Pourquoi » -. On y trouve des termes tels que «pain fait maison», «comment faire des masques en tissu», «Pau Donés», «l’île aux tentations» ou «Donald Trump».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂