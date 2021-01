Principales histoires environnementales positives de 2020: les espèces échappent à l’extinction, plus d’aires protégées, la technologie de surveillance s’améliore

Mongabay07 janv.2021 18:45:36 IST

Tout compte fait, ce fut une année assez sombre. La pandémie de COVID-19 a apporté la tragédie et la confusion; les incendies ont rasé des parties de l’Australie, de l’Amazonie et de l’ouest des États-Unis; et le monde fonce toujours tête baissée vers la sixième extinction massive d’espèces. Mais des histoires positives ont émergé. Les espèces ont été ramenées du bord de l’extinction; l’intérêt pour les énergies renouvelables a augmenté; amélioration de la technologie de surveillance environnementale; de nouvelles aires protégées ont été créées; et quelques femmes leaders autochtones ont obtenu un crédit et une reconnaissance attendus depuis longtemps.

Ici, sans ordre particulier, nous revenons sur certaines des principales histoires environnementales positives de 2020.

L’éveil du monde à « One Health »

L’idée selon laquelle la santé de la planète et la santé des personnes sont inextricablement liées n’est pas nouvelle, mais la pandémie de COVID-19 de cette année, provoquée par une maladie zoonotique, a mis ce lien en évidence. Cette année, alors que de plus en plus de personnes ont commencé à relier les points entre la destruction de l’environnement, l’agriculture, le bétail, le commerce des espèces sauvages et les maladies humaines, l’approche «Une seule santé» est devenue à la mode, rapportée par des organes de presse tels que Forbes et promu par les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis.

En réponse à la pandémie, la Chine a instauré de nouvelles restrictions sur le commerce et la consommation d’espèces sauvages dès février 2020, et l’opinion publique s’est orientée vers une protection animale plus stricte.

Le leadership des femmes autochtones est mieux reconnu

Les femmes autochtones sont depuis longtemps des chefs de file dans la lutte pour la justice environnementale et sociale. Cette année, quelques-unes de ces femmes ont reçu un crédit, une attention et une reconnaissance bien mérités et attendus depuis longtemps pour leur travail et leur leadership.

Temps Nemonte Nenquimo, un chef de file de la nation autochtone Waorani de l’Équateur, l’une des 100 personnes les plus influentes de 2020. En 2019, Nenquimo a intenté une action en justice contre le gouvernement équatorien et a protégé avec succès 202000 hectares (500000 acres) de territoires autochtones et la forêt amazonienne de l’exploration et l’extraction de pétrole, créant un précédent juridique important.

Leydy Pech, un apiculteur maya, a également reçu le prix Goldman de l’environnement (avec Nenquimo) pour avoir dirigé une coalition qui a empêché le géant agrochimique Monsanto de planter des cultures de soja génétiquement modifiées «Roundup ready» dans sept États du sud du Mexique.

Aux États-Unis, la représentante du Nouveau-Mexique, Deb Haaland, a été nommée par le président élu Joe Biden à la tête du ministère de l’Intérieur. Elle deviendrait le premier membre du cabinet autochtone de l’histoire des États-Unis.

Mongabay’s Forêts mondiales série de rapports sur les femmes autochtones leaders dans les forêts tropicales du monde, y compris les femmes qui se sont organisées et ont pris la direction après l’un des plus grands déversements de pétrole enregistrés en Amazonie péruvienne; Nazareth Cabrera, un chef du peuple autochtone Uitoto dans la jungle amazonienne colombienne qui a joué un rôle important dans le blocage de l’entrée des sociétés minières; et Noemí Gualinga, la «mère de la jungle» de l’Équateur.

Des espèces au bord de l’extinction

Au milieu de la tendance troublante de la perte de biodiversité, les chercheurs et les défenseurs de l’environnement ont mené des programmes de sauvetage et d’élevage en captivité ambitieux, ramenant plusieurs espèces au bord de l’extinction en 2020.

Un programme d’élevage en captivité et de réintroduction a contribué à augmenter la population sauvage de l’échasses noires ou kakī (Himantopus novaezelandiae), un échassier néo-zélandais en danger critique d’extinction, de 30% au cours de l’année écoulée. Le programme a relâché 104 oiseaux élevés en captivité dans la nature en août.

Après leur sauvetage d’un ruisseau en voie de disparition dans le nord du Chili, les 14 dernières grenouilles d’eau Loa connues (Telmatobius dankoi) a produit 200 têtards en octobre.

Tortues couvertes de Birmanie (Batagur trivittata), autrefois considérée comme éteinte, ont été élevées en captivité au Myanmar. La population captive est passée à près de 1 000 tortues cette année et l’espèce est peu menacée d’extinction biologique.

Plusieurs espèces considérées comme éteintes ont été «redécouvertes» cette année. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée, que l’on pense n’exister qu’en captivité, a été trouvé dans la nature à l’aide d’un échantillonnage d’ADN électronique. Lors d’une expédition en Bolivie, des chercheurs ont trouvé une grenouille aux yeux de diable (Oreobates zongoensis) et un papillon satyre (Euptychoides fida) non enregistré depuis 98 ans. Au nord-ouest de Madagascar, un caméléon inconnu depuis plus de 100 ans, Furcifer voeltzkowi, a été retrouvé dans le jardin d’un hôtel. Aussi plus de 100 ans après sa dernière observation enregistrée, une plante, Olax nana, a été redécouverte au Gujarat et le village se bat désormais pour le protéger.

Le rôle des peuples autochtones dans la protection de l’environnement est de plus en plus reconnu

L’idée que les peuples autochtones et les communautés locales jouent un rôle clé et central dans la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement n’est pas d’actualité. Mais cette année, il y a eu plus d’articles universitaires et de campagnes de plaidoyer autour de la question, ainsi qu’une plus grande couverture médiatique.

De plus en plus, le monde prend conscience de l’importance de garantir les droits fonciers des communautés autochtones en tant que moyen équitable, peu coûteux et efficace de protéger l’environnement: environ 36% des forêts écologiquement intactes et 80% de la biodiversité de la planète se trouvent territoires des peuples.

Une étude publiée par des politologues en août a conclu que les peuples autochtones étaient les meilleurs gardiens de l’Amazonie, mais seulement lorsque leurs droits de propriété étaient garantis. D’autres ont constaté que de vastes territoires juridiquement protégés sont nécessaires pour que les peuples autochtones du Brésil maintiennent leur culture ainsi que la biodiversité locale. Une nouvelle étude menée par la Rights and Resources Initiative exhorte les décideurs à adopter des approches de conservation fondées sur les droits, car elles sont équitables, efficaces et économiques.

Progrès de la technologie de surveillance environnementale

Avec l’amélioration des technologies d’imagerie satellitaire haute résolution, de télédétection et de surveillance, nous sommes mieux en mesure de voir la Terre d’en haut, en notant les changements au fil du temps. Trois groupes technologiques de surveillance par satellite bien établis – Kongsberg Satellite Services, Planet et Airbus – se sont associés pour rendre l’imagerie satellitaire haute résolution des tropiques gratuite et accessible à tous. La NASA a lancé une nouvelle plate-forme utilisant des technologies de pointe pour mieux surveiller les incendies mondiaux. Et les citoyens du Sri Lanka et de diverses régions du Congo et de l’Amazonie ont utilisé des applications mobiles pour signaler des crimes environnementaux tels que l’exploitation forestière illégale.

À l’aide d’un navire moderne équipé d’un sonar multifaisceaux pour cartographier le fond de l’océan, des chercheurs du Schmidt Ocean Institute ont découvert un énorme récif corallien une fois et demi plus haut que la tour Eiffel dans le parc marin de la Grande Barrière de Corail en Australie. C’est le premier récif autonome à être découvert en 120 ans.

Sur le petit côté de la technologie, de nouveaux appareils ont été développés et déployés pour protéger et suivre les animaux. Une petite caméra équipée d’intelligence artificielle a été développée et entraînée pour reconnaître les animaux sur le terrain, alertant les scientifiques sur des espèces rares ou empêchant les villageois d’entrer en conflit avec des animaux tels que les éléphants. Un petit dispositif de suivi semblable à un sac à dos a été utilisé pour surveiller les chauves-souris avec une grande précision. Au Costa Rica, des œufs de tortues leurres ont été plantés dans des nids de tortues de mer pour suivre les braconniers.

Les pièges photographiques nous ont rapprochés de la nature

Les pièges photographiques, qui se déclenchent automatiquement en fonction du mouvement, nous ont permis de scruter la nature, d’espionner les animaux dans leur vie quotidienne. La nouvelle série de vidéos de Mongabay, Candid Animal Cam, a été lancée cette année. La série explore des images de pièges photographiques du monde entier et parle aux scientifiques qui étudient ces images. Candid Animal Cam nous emmène dans la vie cachée des léopards, des tayras, des chimpanzés, des lémuriens, des wombats, des chimpanzés, des capybaras et du chien sauvage africain.

En Amazonie, des pièges photographiques ont révélé un chien sauvage aux oreilles courtes (Atelocynus microtis) fouille sur une carcasse de tatou. Des pièges photographiques ont confirmé la présence de gorilles sauvages des plaines de l’ouest (Gorille gorille gorille) dans les jungles du centre de la Guinée équatoriale continentale pour la première fois en une décennie. Les premières images connues des gorilles les plus rares du monde, les gorilles de Cross River (Gorille gorille diehli) a fait surface cette année. Des images de pièges photographiques installés en hauteur dans les arbres du parc national de Nyungwe au Rwanda nous ont donné un aperçu de 35 espèces de mammifères différentes vivant dans la forêt. Et à travers l’objectif d’une caméra stratégiquement placée en Thaïlande, nous avons vu des tigres se baigner dans un «trou d’eau de la taille d’un jacuzzi».

Autres histoires

De nombreuses autres histoires positives sont apparues en 2020: une plantation de palmiers a été reboisée à Bornéo en Malaisie; le permis pour une mine de galets controversée en Alaska a été refusé; l’oléoduc problématique de la côte atlantique, qui devait transporter du pétrole dans l’est des États-Unis, a été annulé; un projet de restauration est en cours dans la savane brésilienne; des centaines d’éléphants sont retournés au parc national des Virunga en République démocratique du Congo; les ribeirinhos (peuple riverain traditionnel) chassés par le barrage de Belo Monte ont obtenu les droits sur leur patrie amazonienne; et sur la réserve indienne Rosebud du peuple Lakota dans l’État américain du Dakota du Sud, le bison emblématique (Bison bison) rentrent chez eux sur la plage.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂