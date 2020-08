Principales alertes produits d’août 2020: SSD sans précédent, ordinateurs portables Ryzen époustouflants et bien plus encore

Avec tous les bouleversements de cette année, les annonces de produits ont été nombreuses et se dispersent alors que les entreprises diffusent des informations à des moments différents. C’est beaucoup à absorber – nous avons donc tiré le meilleur parti du lot en ce qui concerne les composants PC, les accessoires PC et les logiciels. Nous avons également inclus des articles lancés ce mois-ci pour que vous ne manquiez rien, car les pénuries sont une réalité de nos jours.

Au mois d’août, d’autres produits ont été lancés au moment de leur annonce, notamment un excellent SSD M.2 de SK Hynix, une paire de kits de refroidissement par eau Corsair et un PC monstre Threadripper qui est portable. Fitbit a également taquiné de nouveaux trackers, tandis que Lenovo a promis l’arrivée de plusieurs autres ordinateurs portables Ryzen 4000.

Meilleures annonces de produits d’août 2020

Disque SSD SK Hynix Gold P31 M.2

SK Hynix Le premier SSD M.2 grand public de SK Hynix offre d’excellentes performances mais ne brûlera pas un trou dans votre portefeuille.

L’automne dernier, SK Hynix a pénétré le marché de détail après avoir été pendant des années l’OEM SSD pour les grands fournisseurs d’ordinateurs, en lançant un ensemble d’excellents disques SSD SATA 2,5 pouces. Aujourd’hui, la société a encore élargi sa portée avec le lancement du SK Hynix Gold P31, une gamme de disques SSD M.2 NVMe dotés de 128 couches TLC NAND – une première dans l’industrie. Comme son homologue SATA, les performances sont excellentes, notre modèle de test de 1 To atteignant presque les vitesses de lecture et d’écriture annoncées de 3,5 Go / s. Le prix est également abordable: 135 € pour la version 1 To et 75 € pour la version 500 Go.

Fitbit Sense

Fitbit Le Fitbit Sense regorge de nouveaux capteurs et algorithmes.

La prochaine série de dispositifs portables de Fitbit arrive et son dernier modèle, le Fitbit Sense, sera doté de capteurs qui détaillent votre rythme cardiaque, votre niveau de stress et même votre température. Les données fourniront une analyse plus nuancée de votre santé, même si elles ne seront pas gratuites. Accéder aux ventilations de votre score de stress ou voir vos respirations moyennes par minute n’est possible que si vous payez pour l’abonnement premium Fitbit de 10 € / mois.

La société a également dévoilé des versions mises à jour de sa Versa et Inspire, ainsi que des augmentations de prix pour ces deux gammes. (L’Inspire 2 est livré avec une année gratuite de Fitbit Premium si vous précommandez via Fitbit.) Avec le Fitbit Sense, la Versa 3 et l’Inspire 2 commenceront à être expédiées fin septembre.

Ordinateurs portables Lenovo Yoga

Lenovo Nous avons hâte de voir plus d’ordinateurs portables Ryzen 4000.

La gamme flexible d’ordinateurs portables convertibles de Lenovo propose cinq nouvelles variantes pour l’automne. Parallèlement aux mises à jour habituelles des puces Intel, il y a l’ajout de processeurs Ryzen 4000 en option, soit la série U grand public, soit la série H costaud selon le modèle. Compte tenu de ce que nous avons déjà vu dans un ordinateur portable Lenovo existant avec Ryzen 4000, nous sommes extrêmement excités, d’autant plus que les ordinateurs portables Ryzen ont réduit le prix de leurs homologues Intel.

Vous pouvez acheter le Yoga Slim 7 Pro maintenant, tandis que le Yoga 6 arrivera en octobre. Les Yoga Slim 7i et Yoga 7i suivront en novembre 2020.

Fan de Lian Li Uni

Lian Li L’Uni Fan offre l’une des approches les plus propres pour la connexion en série des ventilateurs RVB.

Présenté pour la première fois au CES 2020, l’Uni Fan de Lian Li simplifie la gestion des câbles pour les ventilateurs RVB en vous permettant de verrouiller jusqu’à quatre d’entre eux à la fois, ne laissant qu’un seul jeu de câbles à connecter. Pas de câbles trop courts pour les interconnecter – ils glissent simplement ensemble pour créer un ensemble propre et ininterrompu. (Regardez notre vidéo du CES pour les voir en action.) Comme pour les autres fabricants de ventilateurs RVB, Lian Li vendra ces ventilateurs de 120 mm en packs individuels ou en ensembles de trois, ce dernier comprenant le contrôleur de ventilateur requis qui fait tout fonctionner.

Les précommandes sont maintenant disponibles chez Newegg, mais l’expédition ne commencera qu’à la mi-septembre.

Cartes mères chipset AMD A520

Gigaoctet Les concepteurs de budget ont désormais plus d’options de carte mère pour les systèmes Zen 2 et Zen 3.

Le successeur du chipset A320 à petit budget a atterri ce mois-ci, les principaux fournisseurs de cartes mères proposant une gamme de cartes mères de chipset A520 flambant neuves à des détaillants comme Newegg. Le lancement arrive juste à temps pour les ventes de la saison des fêtes – et l’arrivée des processeurs Zen 3 (Ryzen 4000) d’AMD plus tard cette année. En l’absence de prise en charge des processeurs Zen 3 et d’une compatibilité inégale avec Zen 2, l’A320 était une impasse pour les constructeurs de budget qui souhaitaient garder la porte ouverte pour des mises à niveau ultérieures. Le chipset A520 reprend là où l’A320 est tombé, tout en l’améliorant avec une mise à niveau vers les voies PCIe 3.0 et la prise en charge d’un port USB 10 Gbps.

Azza Pyramid Mini 806

Azza L’Azza Pyramid Mini 806 est une version mini-ITX du plus grand Pyramid 804.

Pourquoi se contenter d’un boîtier de tour traditionnel alors que vous pourriez plutôt avoir un verre pyramide au lieu? L’Azza Pyramid Mini 806 prend son look frappant directement de l’Azza Pyramid 804 existante, mais rétrécie à une taille mini-ITX plutôt attachante. Avec un espace dédié pour une alimentation SFX, un dégagement pour les GPU jusqu’à 280 mm de longueur et même une prise en charge limitée du refroidissement par eau, nous préférerions de loin le Mini 806 assis à côté de la télévision de notre salon plutôt qu’une PlayStation 5. (Au moins, en ce qui concerne l’esthétique.) Aucun prix n’a encore été annoncé, mais étant donné le coût élevé de la 804, ce looker ne sera pas bon marché lorsqu’il sera disponible plus tard cette année.

Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra

Michael Simon / IDG La Note 20 Ultra est jolie dans Mystic Bronze.

Les téléphones Samsung Galaxy Note les plus récents sont plus grands que jamais, tout comme leurs étiquettes de prix. À partir de 1000 € pour le Note 20 et de 1300 € pour le Note 20 Ultra, les fans de cette ligne de smartphones ne clignoteront pas deux fois pour mettre la main sur un écran géant et magnifique, un processeur rapide et une excellente autonomie. Pour les moins dévoués, ces mastodontes peuvent être trop gros, trop chauds lors de lourdes charges et trop coûteux à justifier.

Quoi qu’il en soit, nous aimerions voir plus de téléphones dans cette couleur bronze mystique.

Kits de refroidissement personnalisés Corsair XH303i / XH305i RBB

Corsaire Les XH303i et XH305i succèdent au kit XH300i et comprennent quelques pièces supplémentaires.

L’année dernière, Corsair a lancé sa gamme Hydro X de pièces de refroidissement par eau pour simplifier le processus de recherche et d’achat de tous les éléments nécessaires – et même suivi avec un kit de démarrage de tube rigide préconfiguré. La société a maintenant publié deux nouveaux kits de refroidissement personnalisés RVB, le XH303i à 480 € et le XH305i à 550 €, chacun offrant à la fois l’équipement et les outils nécessaires pour créer une boucle personnalisée pour votre processeur. (Vous aurez cependant besoin de votre propre source de chaleur pour faire des coudes dans le tube dur.) Nous aimons le nombre croissant de choix pour ces achats en un clic, qui rendent un aspect intimidant de la construction de PC beaucoup plus accessible.

Alimentations plus courtes

EVGA Le site Web d’EVGA montre la différence entre la génération G2 précédente et la nouvelle génération G + plus courte.

De nombreux passionnés de PC adorent les micro-tours et les boîtiers à petit facteur de forme autant que le matériel de performance. Le problème est que les boîtiers compacts ne laissent parfois pas toujours beaucoup de place pour les câbles d’alimentation. De plus en plus de fournisseurs de blocs d’alimentation résolvent le problème avec les blocs d’alimentation rasés de quelques centimètres dans le sens de la longueur, ce qui peut parfois faire toute la différence.

Ce mois-ci, une poignée de nouvelles options de Gigabyte et EVGA sont disponibles sur le marché, avec des offres Bronze 450W et 550W plus 750W, 1300W et 1600W Gold. Pour les constructeurs soucieux de la performance, les modèles G + à haute puissance d’EVGA devraient être un ajout particulièrement bienvenu qui aident à minimiser les sacrifices.

Mediaworkstations a-XP Portable Threadripper Workstation PC

Stations de travail médias L’a-XP est suffisamment petit pour tenir dans le bac supérieur, mais assez grand pour accueillir une cargaison de composants haute performance.

Parfois, un ordinateur portable ne le coupe pas pour travailler sur le terrain, ni pour transporter un ordinateur de bureau complet avec un moniteur. Entrez le PC portable Threadripper Workstation a-XP, qui fusionne pratiquement les deux facteurs de forme.

En tant qu’hybride, il dispose de suffisamment d’espace pour gérer des configurations avec jusqu’à 64 cœurs, 256 Go de RAM, votre choix de GPU RTX, Quadro ou Tesla, et presque tout le stockage que votre cœur désire, tout en étant suffisamment petit pour être considéré comme une compagnie aérienne. les bagages à main. Vous paierez bien sûr une prime pour la portabilité: les prix commencent à 8 000 K € pour un système Threadripper 3960X et dépassent les 30 000 € pour une plate-forme 3990X entièrement chargée.

Maintenant disponible

Les circonstances extraordinaires de cette année ont entraîné des retards imprévisibles entre les annonces précédentes et la sortie effective. Donc, au cas où vous les auriez manqués, voici les articles les plus intéressants qui ont finalement été mis en rayon ce mois-ci.

Les prix de détail peuvent être plus élevés que les PDSF indiqués ci-dessous, en raison de la demande et des tarifs américains.

Netgear La nouvelle version de Netgear de son routeur maillé Orbi prend en charge une carte SIM LTE comme épine dorsale de votre connexion Internet.

Google Pixel 4a

Le téléphone Pixel à budget mis à jour de Google combine le meilleur du neuf et de l’ancien sans couper les coins importants. Le nouveau Pixel 4a est doté d’un excellent appareil photo, d’un lecteur d’empreintes digitales physique, d’une prise casque et d’un écran presque sans cadre, et coûte même 50 € de moins que le Pixel 3a de l’année dernière.

Routeur tri-bande avancé Netgear Orbi 4G LTE

Présenté pour la première fois au CES 2020, le nouveau routeur maillé Orbi de Netgear est livré avec un modem 4G LTE intégré, permettant l’utilisation de cartes SIM LTE comme épine dorsale de votre configuration Wi-Fi domestique, permettant ainsi aux résidents des zones sans haut débit fiable de se libérer plus facilement de connexions pokey.

PDSF: 400 €

Disponible chez Netgear (Pré-commander; expédié début octobre 2020)

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

