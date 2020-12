Princess Bean revient dans la première bande-annonce de la saison 3 du désenchantement

Netflix a publié le premier trailer de la prochaine saison de Désenchantement, tout en révélant également le retour du spectacle animé!

Cela fait un moment depuis la dernière saison de Désenchantement (la série animée Netflix des créateurs des Simpsons) est arrivée. Bon sang, cela fait plus d’un an à ce stade, au cours duquel les fans se demandent ce qui va se passer ensuite. J’ai beaucoup apprécié la série jusqu’à présent et cela a définitivement lancé des idées intéressantes la saison dernière.

Je me suis demandé quand nous pourrions enfin en voir plus, et heureusement, ce ne sera pas une longue attente. Aujourd’hui, Netflix a annoncé (via IGN) que l’émission reviendrait pour une troisième saison dans un mois!

Bean doit intensifier son jeu de princesse au milieu des complots royaux, de l’approfondissement des mystères, de l’instabilité croissante du roi Zøg et des préoccupations quant à savoir qui dirigera Dreamland.

Désenchantement La saison 3 est lancée sur Netflix 15 janvier 2021.