Prince of Persia: un initié donne plus de détails sur les plateformes et la date de lancement

Ils sonnent fort depuis un moment les rumeurs qui pointe vers la franchise Prince de Perse aurait bientôt un remake. Ces rumeurs, en outre, ont acquis une force particulière ces derniers jours, lorsqu’un magasin a divulgué ledit remake, mettant une date et des plates-formes que, plus tard, le journaliste bien connu Jason Schreier a validé. Mais maintenant, un initié a donné plus de détails sur les plates-formes et la date de sortie de ce remake de Prince de Perse qui est déjà un secret de polichinelle.

A été l’utilisateur ZhugeEX celui qui a révélé au monde de nouveaux détails du remake de Prince de Perse. Tout d’abord, cet initié a confirmé qu’il s’agissait d’un vrai jeu et que sera présenté à Ubisoft Forward. Cependant, il a corrigé la fuite du magasin qui nous est parvenue il y a quelques jours, ils prétendent que ce remake Il n’arrivera pas sur Nintendo Switch et ne sortira pas en novembre. De cette façon, certains fans ont commencé à spéculer sur un remake complet pour la génération actuelle et la prochaine génération de consoles.

Pour le moment, la seule chose qui est certaine est que le remake de Prince de Perse ce n’est même pas officiel. On s’attend cependant à ce que Ubisoft présenter le jeu avec une première bande-annonce, des plateformes et une date de sortie ou une fenêtre pendant la Ubisoft Forward qui aura lieu le 10 septembre à 21 h (heure péninsulaire). Dans ce cas, en revanche, a été confirmé la présence d’Immortals: Fenyx Rising, le jeu d’action en monde ouvert anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters. Nous couvrirons l’événement en direct pour apporter toutes les nouvelles qui surviennent dans ledit événement.

