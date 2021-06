Prince of Persia Remake saute Ubisoft en avant, sortie l’année prochaine

Prince of Persia: The Sands of Time Remake ne fera pas d’apparition lors du livestream d’Ubisoft Forward plus tard cette semaine, a confirmé l’équipe de développement. La nouvelle a été partagée dans le cadre d’une mise à jour sur Twitter, qui a également déclaré que le titre PlayStation 4 devrait maintenant sortir à un moment donné l’année prochaine. Le jeu a été initialement retardé indéfiniment, et nous savons maintenant qu’il devrait l’attendre en 2022.

Le message dit: « Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, Prince of Persia: The Sands of Time Remake ne sera pas dans Ubisoft Forward. Nous faisons de grands progrès pour la sortie de notre jeu l’année prochaine, mais nous ne sommes pas prêts à partager d’autres informations pour le moment. Nous partagerons une mise à jour dès que nous serons prêts. «

Un message de l’équipe de développement de Prince of Persia : The Sands of Time Remake : pic.twitter.com/3B8tgUGkwl– Prince de Perse (@princeofpersia) 7 juin 2021

Depuis sa première révélation l’année dernière, le projet a été critiqué pour ne pas avoir l’air particulièrement beau. Espérons que ces retards et ces décisions de rester silencieux se traduisent par un produit beaucoup plus beau à la fin de l’année prochaine. Pour ce que tu pouvez attendu avec impatience chez Ubisoft Forward, Far Cry 6 est attendu avec quelques surprises. Si vous avez besoin de plus d’informations, consultez notre Calendrier E3 2021 via le lien.

