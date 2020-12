Prince of Persia part en mars

Il faudra attendre encore un peu pour revenir à 2003

2020 a été une année particulièrement difficile et tortueuse, à bien des égards, et le monde des jeux vidéo n’est pas épargné par ce problème. Même avec l’arrivée d’une nouvelle génération de consoles ou le lancement de titres très attendus tels que The Last of Us Part II ou Cyberpunk 2077 a été une année gâchée par les effets du COVID-19, et les retards occasionnés, en plus des controverses sur la croquer que nous avons déjà mentionné ici.

Le dernier à rejoindre la liste des arriérés est le remake de Prince of Persia: Remake des Sables du Temps. Le titre annoncé lors du dernier Ubisoft Forward, et qui a été reçu par le public avec un goût doux-amer (bien que plus aigre que sucré), était attendu pour le 21 janvier 2021. Cependant, Ubisoft a publié le 8 décembre un déclaration dans laquelle ils expliquent que le jeu a été reporté au 18 mars de la même année. Dans ledit communiqué, ils soutiennent que les difficultés que cette année a présentées ont affecté tous les plans et travaux qui ont été réalisés, et ajoutent également qu’ils cherchent à offrir un jeu qui répond aux attentes des joueurs. Ce ne sont pas des cas isolés qui ont montré un mécontentement lorsque le jeu a été annoncé, les joueurs ont réagi comme prévu à l’apparition du jeu. refaire d’un titre si aimé et charismatique, et la réaction générale a été la déception. Sur le plan visuel, nous trouvons des textures et des animations assez pauvres et terne, et en tenant compte de ce que le nom de Prince de Perse Pour de nombreux joueurs, il est logique que le développeur français veuille revenir en arrière et chercher un emploi qui donne de meilleurs résultats.

Après l’accueil que le jeu a eu dans sa présentation, j’ose penser que la décision d’Ubisoft obéit davantage à recherche de l’acceptation du public, et le succès commercial qui en résulte, qu’aux retards causés par la pandémie. Ou qu’au moins les deux raisons ont conduit à reporter le lancement. Honnêtement, c’est ce que j’aime à penser, que la société a décidé de réagir au mécontentement général du public pour proposer un produit qui conquiert les joueurs et rend justice au jeu original. De plus, les récentes controverses dans lesquelles le développeur français a été impliqué, concernant des environnements de travail toxiques et des cas comme Ashraf Ismail, me conduisent à penser que l’entreprise recherche récupérer le soutien public et donner une bonne image de toutes les manières. Même si Assassin Creed est la franchise la plus populaire d’Ubisoft, Prince de Perse C’était autrefois l’un des joyaux de la couronne, et la trilogie que nous avons vue sur PlayStation 2 a toujours été populaire auprès des joueurs, qui espèrent qu’elle continuera à être traitée avec soin.

Je pense que c’est la principale raison pour laquelle la réponse du grand public sur les réseaux sociaux a été positif et compréhensif, à ma surprise. La plupart des utilisateurs soutiennent la décision de l’étude de retarder la sortie, faisant allusion, dans la plupart des cas, à leur désir de recevoir un jeu qui réponde à leurs attentes et laisse un bon goût en bouche aux joueurs. De nombreux utilisateurs ont répondu au message en affirmant que « C’est la bonne décision » pour nous apporter un bon jeu. Bien que ces mouvements dans les entreprises soient souvent motivés par des erreurs antérieures ou par une crise d’image devant le public, il est positif de voir cette intention de changement, quel que soit l’intérêt auquel ils obéissent, car les utilisateurs bénéficieront d’un temps de développement plus long. En plus de cela, et au risque d’être trop optimiste, j’espère que ce retard réduira la charge de travail des employés et aidera à lutter contre les croquer.