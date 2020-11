Prince of Persia: La liste des versions de commutateur de remake des Sables du Temps repérée en ligne avant le lancement en janvier

Tendance FP09 nov.2020 16:19:16 IST

Plus tôt en septembre, Ubisoft avait officiellement annoncé les nombreuses rumeurs Prince of Persia: Remake des Sables du Temps. L’annonce a été faite lors de l’événement Ubisoft Forward de la société. Le développeur avait acquis les droits sur le Prince de Perse franchise de Mattle Interactive en 2003 et a depuis vendu plus de 14 millions d’exemplaires, transformé en un film à succès et a même obtenu une ligne de sets Lego affiliés. Selon un rapport dans Passionné de Nintendo, à ce moment-là, Ubisoft a seulement déclaré que le jeu arriverait sur PlayStation 4, Xbox One et PC en janvier. Cependant, son propre site Web offrait une option pour précommander le jeu sur Nintendo Switch sur une page Nintendo (inactive).

Maintenant, deux détaillants grecs ont mis en évidence les listes Prince of Persia: The Sands of Time Remake Switch.

Selon le rapport, GameExplorers et The Console Club ont tous deux des listes du jeu avec une illustration de la boîte Nintendo Switch.

C’est le même art qui a été utilisé pour d’autres plateformes pour promouvoir le jeu. Les deux listes mettent en évidence la date de sortie au 21 janvier 2021.

Développé par les studios Ubisoft de Pune et de Mumbai, le jeu est un remake complet pour les nouvelles générations qui ont introduit les dernières séquences cinématiques avec des voix, des sons, des animations de parkour améliorés et une nouvelle bande son dans le jeu.

La caméra, les commandes et le combat pour le jeu ont également été reconstruits et mis à jour pour la nouvelle version, ainsi que des mouvements plus acrobatiques pour le Prince.

