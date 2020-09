Prince Jackson: Il suit toujours ce conseil du père Michael aujourd’hui

04.09.2020 19h12

Le prince Jackson parle publiquement de «l’éducation non conventionnelle» de son père Michael Jackson. Il lui est reconnaissant pour ses conseils à ce jour.

Prince Jackson (23 ans) n’avait que douze ans lorsque son père Michael Jackson (1958-2009, “Earth Song”) est mort d’une overdose anesthésique. Néanmoins, il a pu apprendre des choses importantes pour la vie du “King of Pop” en tant que garçon, comme il l’a maintenant rapporté dans le programme de télévision britannique “This Morning”. “Il voulait que nous soyons les meilleurs dans ce que nous faisons”, a déclaré Prince Jackson. Pour lui, les paroles de son père ont toujours été «une forme de motivation et d’inspiration» qu’il a intériorisée jusqu’à ce jour.

“J’ai l’impression que plus je vieillis, plus je peux comprendre la sagesse qu’il a laissée et toutes les expériences qu’il nous a données”, a déclaré Jackson. Dans leur enfance, lui et ses frères et sœurs Paris (22 ans) et Blanket Jackson (18 ans) ont souvent entendu de leur père: «C’est génial, mais quelle est la prochaine étape? Comment pouvons-nous l’agrandir ou l’améliorer? »Le jeune homme de 23 ans se poserait encore ces questions aujourd’hui, que ce soit par rapport à son œuvre caritative ou son existence en tant que producteur de vidéoclips. “Si une année a été fantastique, l’année suivante doit être incroyable”, a-t-il déclaré.

“Notre père serait très fier”

Le joueur de 23 ans était satisfait. “Je pense, [unser Vater] serait très fier des jalons que nous avons tous atteints, individuellement et ensemble en tant que frères et sœurs. »Tous les trois seraient toujours très proches. Le prince Jackson a déclaré que c’était principalement “cette éducation non conventionnelle” qui “ne faisait que resserrer encore davantage leurs liens”. En fait, il irait jusqu’à prétendre qu’ils pouvaient «presque lire l’esprit ou le langage corporel de l’autre». Il existe une sorte de lien invisible entre eux.

