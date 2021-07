Prince George a 8 ans ! Voir la photo d’anniversaire prise par sa maman, Kate Middleton

Le duc et la duchesse de Cambridge ont quelque chose à célébrer. Jeudi, leur aîné, Prince George, fête ses 8 ans.

Pour inaugurer l’heureuse occasion, mercredi soir, le palais de Kensington a publié une nouvelle photo du garçon qui sera un jour roi.

Souris, Prince George, c’est ton anniversaire ! LA DUCHESSE DE CAMBRIDGE / AFP – Getty Images

La photo a été prise plus tôt ce mois-ci à Norfolk, en Angleterre, par la fière maman de George, l’ancienne Kate Middleton. C’est quelque chose qui est devenu une tradition d’anniversaire pour tous les enfants de Cambridge au fil des ans – et il est clair qu’elle a un don pour capturer leur joie.

On peut voir George portant un polo et affichant un doux sourire sur la photo.

En rapport

Mais ce n’est pas le seul aperçu que les observateurs royaux ont eu du tyke ces dernières semaines.

Le jeune prince a rejoint ses parents pour assister à deux grands matchs de football de l’Euro 2020 – et il s’est vraiment bien adapté pour les matchs.

Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse, Catherine, duchesse de Cambridge, ont été rejoints dans les tribunes par leur fils, le prince George, alors qu’ils célébraient un but pour l’Angleterre le 29 juin. alliance dpa/photo via Getty I

George a d’abord été repéré lors du match du 29 juin entre l’Angleterre et l’Allemagne au stade de Wembley à Londres, dans lequel il portait un costume bleu marine foncé parfaitement coordonné avec celui porté par papa William, jusqu’à leurs cravates rouges, blanches et bleues.

George n’a pas caché son amour pour le jeu. FRANK AUGSTEIN / PISCINE / AFP via Getty Images

Puis, moins de deux semaines après la victoire de l’Angleterre dans ce match, George et son costume étaient de retour au stade de Wembley pour assister à la finale très attendue entre l’Angleterre et l’Italie. Et même si son équipe locale a perdu lors de cette dernière confrontation, George a donné à la foule une raison de sourire avec son propre enthousiasme pour le jeu.

George, troisième sur le trône britannique, derrière son grand-père, le prince Charles, et son père, est depuis longtemps un fan de ce sport.

En fait, les photos d’anniversaire publiées à l’âge de 6 ans le montraient portant son maillot anglais.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont trois enfants. En plus du garçon d’anniversaire, il y a sa sœur, la princesse Charlotte, 6 ans, et leur petit frère, le prince Louis, 3 ans.