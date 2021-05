Prince était-il abusif? Sinead O’Connor et son ex épouse Mayte Garcia partagent les détails des agressions et des abus

Sinead O’Connor a dit un jour qu’elle partagerait les détails de son affrontement avec Prince quand elle serait beaucoup plus âgée, dans un livre qu’elle écrit enfin. Eh bien, ce moment est venu, et dans un nouveau mémoire, O’Connor mentionne l’incident qui s’est produit il y a toutes ces années. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, nous nous demandons si nous sommes allés trop facilement à Prince pour son comportement «décalé».

O’Connor retourne une grande partie des histoires que nous avons tous appris à connaître sur sa vie en écrivant sur sa propre version des événements dans le nouveau livre, «Souvenirs». La rencontre avec le prince est quelque chose dont elle a déjà discuté, mais maintenant nous savons exactement ce qui s’est passé entre eux.

Prince était-il abusif? Détails de l’histoire du moment où Prince a attaqué Sinead O’Connor

O’Connor a également raconté l’histoire alors qu’il était assis pour une interview avec le New York Times sur «Souvenirs». Elle décrit son arrivée au manoir de Prince après avoir été invitée, à la suite de la reprise réussie de sa chanson «Nothing Compares 2 U».

La première chose troublante qu’elle détaille est la façon dont il l’a réprimandée pour avoir juré lors d’entretiens. Prince avait été documenté pour avoir essayé de surveiller sa propre langue publiquement, mais peut-être moins connu est le fait qu’il surveillait même la langue de ceux qui l’entouraient. Non seulement cela, mais on a dit qu’il était très critique du comportement d’un individu.

Lorsque son ex-femme Mayte Garcia dansait dans son travail, il contrôlait la nourriture qu’elle mangeait et la payait lorsqu’il a trouvé de la crème fouettée et des biscuits à son poste de maquillage. Garcia, qui a été distinguée par Prince à l’âge de 16 ans, épousera la pop star en 1996 à l’âge de 22 ans.

O’Connor a déclaré que Prince avait alors demandé à son majordome de lui offrir sa soupe à plusieurs reprises même si elle continuait à refuser l’offre. Peut-être un peu étrange en soi, mais lorsqu’il est peint dans un contexte de comportement de contrôle répété, il offre un autre aperçu plus large du comportement de Prince.

Garcia a révélé au Daily Mail que Prince ne lui permettrait pas de l’appeler. S’il avait besoin d’elle, il l’appellerait, et c’était la seule direction que le contact était autorisé à prendre. De plus, Prince tenait un salon de coiffure privé dans leur maison, qu’il ne permettait pas à Garcia d’utiliser.

Finalement, pendant la nuit de la visite d’O’Connor, Prince l’a convaincue d’avoir une bataille d’oreillers. Quand elle a accepté, il l’a giflée avec quelque chose de dur qu’il avait poussé dans l’une des taies d’oreiller.

O’Connor dit qu’elle s’est échappée à pied dans la nuit et que Prince l’a pourchassée sur l’autoroute dans sa voiture, laissant finalement le véhicule derrière lui et lui sautant dessus dans l’obscurité. Il n’y a aucune explication sur la façon dont elle a réussi à s’enfuir.

«Il faut être fou pour être musicien», dit O’Connor dans son interview avec le Times. «Mais il y a une différence entre être fou et être un agresseur violent des femmes.»

L’ex-femme de Prince, Garcia, a raconté une fois comment il l’avait séduite. Ils étaient impliqués depuis quelques années depuis qu’il l’avait rencontrée devant son bus de tournée, et un jour, alors qu’elle avait 19 ans, elle dit qu’il lui a dit qu’il était temps.

« Le temps pour quoi? » elle a demandé.

«Il est temps de vous mettre sous contrôle des naissances», lui a-t-il dit.

Quand ils ont eu leur premier enfant, décédé d’une maladie génétique rare peu de temps après la naissance. Une semaine plus tard, Prince a menti à Oprah dans une interview. Il a pris la décision de mentir et de ne pas être présent au décès de leur fils.

Prince est qualifié de «bizarre» pour son comportement problématique tandis que l’apparence SNL de Sinead O’Connor a ruiné sa carrière

Internet regorge d’histoires sur d’étranges affrontements avec Prince. Certains d’entre eux sont drôles, certains font lever les sourcils et d’autres peuvent être mûrs pour un réexamen. Alors que Charlie Murphy a raconté une fois comment Prince a battu son équipe au basket-ball après être venu directement du club en pleine robe «Zorro», il y a aussi des histoires qui démontrent un côté plus sombre de la pop star. Trop nombreux pour être considérés comme un comportement étrange.

Si Elon Musk ou Joe Rogan poursuivaient une femme sur l’autoroute, nous aurions une conversation très différente. Parce qu’il y a un mythe construit autour de Prince qui en a fait une icône culturelle tout à fait unique, de la même manière que Bill Murray ou Jeff Goldblum apprécient leur renommée.

Même lorsque vous examinez une liste des histoires les plus étranges de Prince – et il y en a un certain nombre – c’est le genre de prise que vous allez trouver. Au lieu de démontrer carrément un modèle de comportement abusif, ce sont simplement des histoires «étranges» sur une icône culturelle bizarre. Dans un sens, nous avons rendu Prince intouchable.

Quelqu’un comme Sinead O’Connor, qui n’a plus grand-chose à perdre en termes d’influence culturelle, peut souligner ces choses. Il convient de noter qu’il existe également de nombreuses histoires sur O’Connor, bien que beaucoup d’entre elles puissent être attribuées aux effets traumatisants d’une vie d’abus et de gaslighting.

Dans ses mémoires, elle souligne qu’elle n’a jamais du tout voulu être une pop star. Elle pensait qu’elle était une punk rocker, un symbole de la contre-culture. Et quand elle a déchiré l’image du Pape sur Saturday Night Live et que c’est devenu le tournant qui a détruit sa carrière, elle dit qu’elle l’aurait fait à nouveau. «C’était génial», dit-elle.

Comment Prince est-il mort avant que ses accusations ne le rattrapent?

Prince était une icône du sexe. Il était androgyne, attirant, provocateur, un virtuose de la musique dont l’étoile brûlait suffisamment pour attirer tous les papillons terrestres vivants pour le voir. Les femmes affluent vers lui dans ses vidéos, elles convainquent leurs maris de leur acheter des billets pour Minneapolis, et elles lui donnent de la crème fouettée de leurs doigts.

Garcia peint une image de Prince la gardant à proximité pendant des années. Il l’a fait voler, lui a trouvé un appartement et l’a appelée seulement quand il avait besoin d’elle. C’était un homme qui avait l’habitude d’obtenir ce qu’il voulait, quand il le voulait.

L’image de Prince est claire depuis des décennies. Il a été organisé et créé dans le but de vendre des albums, mais peut-être était-il plus authentique et plus proche du vrai homme que nous ne le savons.

Il y a beaucoup d’hommes avec des histoires similaires qui ont en quelque sorte échappé à la culture de l’annulation et apprécient des carrières et des héritages dynamiques et actifs. Peut-être qu’un jour, ils demanderont à une femme plus âgée d’écrire un mémoire avec de nouveaux détails sur leurs abus. Ou peut-être devrions-nous simplement accorder plus d’attention à ce qu’ils nous disent déjà.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.