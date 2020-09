Prince Albert et sa Charlène: aller au cinéma avec leurs enfants

04.09.2020 10h31

Les Royals sont également apparemment heureux de pouvoir enfin retourner au cinéma. Le prince Albert et son épouse Charlène ont assisté à la première d’un film documentaire avec leurs jumeaux.

De plus en plus de gens sont attirés par le cinéma à nouveau, et les Royals ne font pas exception. Avec ses jumeaux, la princesse Gabriella et le prince Jacques (tous deux 5), la princesse Charlène (42 ans) et son mari le prince Albert (62 ans) de Monaco ont désormais assisté à la première du documentaire “Planète Méditerranée” sur l’île de Corse.

Des photos sur Instagram montrent la famille royale lors de son voyage au cinéma – tous portent une protection buccale et nasale de manière exemplaire. Les enfants peuvent clairement voir l’anticipation sur leurs visages bien qu’ils soient couverts.

Source: instagram.com

Le prince Albert a annoncé en mars qu’il avait corona. Il a bien survécu à l’infection. Heureusement, sa femme et ses enfants ont été épargnés. En juillet, Jazmin Grace Grimaldi (28 ans), la fille illégitime d’Albert, a également déclaré qu’elle était atteinte du coronavirus.

(jru / spot)