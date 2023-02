Primetime : Star+ a présenté les acteurs et personnages de sa nouvelle série

in

Étoile+

La plateforme Star+ a fait la présentation des acteurs et des personnages de Primetime, l’une des prochaines séries à paraître.

Ainsi que tous les services de streaming, Étoile+ Il se prépare également pour un mois de février plein de premières intéressantes et une viendra directement du Mexique. On parle de Heure de grande écouteune nouvelle série de thrillers journalistiques de Star Original Productions créée par les Argentins Mariano Cohn et Gastón Duprat, qui aura une saison de 10 épisodes de 45 minutes chacun. Ensuite, nous vous présenterons ses personnages principaux.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Ramiro del Solar, un journaliste de télévision prestigieux avec une longue histoire de couverture révélatrice, a réussi à garder sa vie privée à l’abri des scandales médiatiques. Cependant, lorsque son amant meurt lors d’une des rencontres du couple, Ramiro entreprend de cacher son I go à travers la vie de la victime, terrifié de tout ce qu’il a à perdre. Lorsque l’enquête se complique, le journaliste use de sa capacité à détourner les faits devant l’opinion publique et à tenter de s’en tirer.

+Acteurs et personnages de Primetime, nouvelle série de Star+

– OSCAR JAENADA EST RAMIRO DEL SOLAR

Protagoniste de la série, animateur de l’émission « Toda la verdad ». Ramiro est un journaliste reconnu qui a apparemment une vie très claire. Parfois, il se laisse emporter par son ego, ce qui engendre des conséquences auxquelles il doit faire face.

– DIMINIKA PALETTE EST BERNARDA DIAZ

Femme d’affaires et épouse de Ramiro Del Solar, une femme intelligente et loyale, pour elle la chose la plus importante est sa fille et elle est prête à tolérer l’ego de son mari tant qu’il ne la trahit pas.

– ELA VELDEN EST JIMENA DEL SOLAR

Fille de Ramiro Del Solar, elle suit ses traces dans la carrière de journaliste à l’ombre de son père, elle est à la recherche de sa sécurité et de sa propre voie, parfois elle se sent éclipsée par le succès de ses deux parents.

– MAYA ZAPATA EST JULIA TORRADO

Productrice de l’émission « Toda la verdad », femme claire et éloquente, elle a des valeurs très claires et leur est fidèle et sa vocation de communication, qui servent de guide pour orienter les choses quand elles déraillent sur le canaliser.

– ALEJANDRO CAMACHO EST SALVADOR LIMA

Propriétaire de la chaîne où est diffusée « Toda la verdad », il est direct, cruel et avec des objectifs personnels clairs qui le font agir de manière impulsive, il n’aime pas travailler en équipe et est imposant.

– PAMELA ALMANZA EST ALEXIA VALLE

Ancienne nageuse olympique, elle est la meilleure amie de Jimena, sa personnalité est impulsive, charismatique et amusante.

