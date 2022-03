Prime Video : tout sur Awareness, le film avec des acteurs de La Casa de Papel

VIDÉO AMAZON PRIME

Deux acteurs de la série Álex Pina se retrouvent dans une méga production. Découvrez à quoi ressemblera le film réalisé par Daniel Benmayor sur la plateforme de streaming.

©NetflixDeux acteurs de La Casa de Papel se retrouvent dans un film.

Si nous parlons de productions espagnoles, il est inévitable de mentionner Le vol d’argent. C’est que cette série a réussi à faire le tour du monde grâce à son arrivée en Netflix, tout en catapultant ses protagonistes vers d’autres projets réussis. En ce sens, Awareness, un film original de Amazon Prime Vidéo qui promet d’éblouir avec son casting plein de visages familiers.

Le film, qui vient d’annoncer officiellement ses acteurs, sera réalisé par Daniel Benmayor et aura son tournage entre la Catalogne, Madrid et Castilla y León pour être ensuite diffusé via la plateforme. Qui dirige le casting ? Les protagonistes ne sont autres que Pedro Alonso et Maria Pedrazaqui a donné vie à Berlin et Alison Parker dans la fiction créée par Álex Pina.

Ils ne sont pas seuls : ils accompagnent de leurs performances Carlos Scholz, Oscar Jaenada et Lela Lorenégalement avec une expérience dans des bandes de streaming réussies telles que jouet garçon ou Luis Miguel : la série. Action, thriller et science-fiction pour adolescents seront les genres que Awareness traversera. Son scénario, créé par Ivan Ledesmaprésente Ian, un adolescent qui vit avec son père en marge de la société.

Tous deux survivent grâce aux escroqueries grâce à la capacité du jeune homme à projeter des illusions visuelles dans l’esprit des autres. Cependant, perdre le contrôle de ses pouvoirs en public entraîne la persécution de deux parties qui semblaient être en conflit. « Dans sa fuite, Ian devra décider de quel côté il va mener cette guerre à laquelle il a été contraint de participer.», complète le synopsis officiel de ce film plein de fantaisie.

« Nous sommes très heureux de démarrer cette production et d’avoir un casting aussi puissant, avec des visages bien connus localement mais avec une carrière internationale spectaculaire.», a déclaré María José Rodríguez de l’équipe Spanish Original Content et d’Amazon Studios. Georgia Brown, responsable du contenu européen, a insisté : «La conscience se distingue par sa combinaison parfaite d’émotions et de superpuissances”. Il ne reste plus qu’à attendre sa première !

