Prime Video: qui apparaît dans la série de l’équipe nationale argentine

L’équipe de Lionel Scaloni prend la parole dans les nouvelles docu-séries disponibles en streaming. Découvrez qui sont les joueurs et les membres du staff technique qui donnent leur témoignage.

© GettyÉquipe nationale d’Argentine : les nouvelles docu-séries Prime Video.

La recommandation idéale de ce week-end pour les fans de football est à Première vidéo. C’est le lancement de Équipe nationale argentineune série originale qui suit le chemin de l’Albiceleste vers Coupe du Monde. En ce sens, la plateforme de streaming a présenté deux épisodes qui combinent du matériel inédit avec des entretiens avec l’équipe locale. Mais… Qui donne les témoignages clés dans ces docuseries ?

Le facteur qui différencie cette production créée par Gonzalo Arias et Martín Méndez est la possibilité de connaître les détails de l’équipe victorieuse dirigée par Léo Messi du point de vue des joueurs eux-mêmes. Sous la direction de Sebastián Dietsch, les chapitres renforcent la mystique de l’équipe nationale, sans négliger les jalons qui ont reconstruit cette équipe. L’arrivée de Lionel Scalloni Cela fonctionne comme un point de départ pour comprendre le cheminement de cette sélection.

Après 28 ans de tentatives infructueuses, c’est en 2021 que l’Argentine remporte enfin le Coupe de l’Amérique. Équipe nationale argentine développe comment des athlètes expérimentés ont réussi à se compléter avec une nouvelle génération de talents pour obtenir ce triomphe. De même, l’espoir des fans se poursuit sur la route de la qualification pour le Coupe du Monde de cette même année. Des images exclusives et des entretiens avec les protagonistes font de ce documentaire une production qui vaut la peine d’être appréciée en streaming.

+ Qui apparaît dans la série de l’équipe nationale argentine ?

A partir de ce 22 juillet, la série intitulée Équipe nationale argentine. D’innombrables témoignages font de cette production un document incontournable sur la route de Qatar 2022. Lionel Messi, Dibu Martínez, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Franco Armani, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Guido Rodríguez, Papu Gómez, Nico González et Tucu Correa Ce ne sont que quelques-uns des joueurs qui décrivent comment ils vivent la victoire de la Copa América 2021 à la première personne.

La parole des fans eux-mêmes ne manque pas, accompagnée du récit du journaliste Hernán Castillo. de l’AFA, Chiqui Tapia donne son look, tout comme les membres de la propriété située à Ezeiza. En tout cas, le point fort est dans les témoignages du staff technique. Parmi eux, le préparateur physique se démarque Louis Martinainsi que l’entraîneur des gardiens Martin Tocalli. En plus des entretiens avec Coco Basile et Sergio Goycocheala série donne l’avis de Roberto Ayala, Pablo Aimar et, rien de moins que, Lionel Scalloni.

