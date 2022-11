Prime Video présente The End of Love, la nouvelle série de Lali Esposito qui révolutionne la romance

pas de spoilers

la fin de l’amour, un concept qui change toutes les bases romantiques de la nouvelle série de Lali Espósito sur Prime Video. Découvrez pourquoi vous devriez le voir.

©IMDBLali Esposito dans La fin de l’amour

Quelle explication y a-t-il lorsque l’amour n’est pas ce que nous pensons? Apparemment aucun. Parce que l’amour romantique a des fondements et des précédents que nous n’avons pas inventés et que lorsqu’ils se brisent, nous ne comprenons pas pourquoi. Pour cette raison, Prime Video arrive avec une nouvelle vision de la romance à sa sortie La fin de l’amour. Cette série, basée sur le livre du même nom de Tamara Tenenbaum, met en vedette Lali Esposito et c’est un risque très audacieusement exécuté.

Ce n’est pas une surprise de dire que Lali Esposito est une actrice polyvalente, mais la vérité est qu’avec la fin de l’amour Il a fait un personnage pas comme les autres. Jouer Tamara Tenenbaum brise tous les schémas de la recherche de l’amour. Eh bien, la fiction capture une partie de la véritable histoire de la journaliste argentine en montrant quels ont été les meilleurs et les pires moments de sa vie. Dans cette série dramatique, Tamara, après avoir fait face à sa propre éducation juive orthodoxe à Buenos Aires, quitte son petit ami pour se rebeller contre le concept traditionnel de romance et contre sa vie religieuse.

L’irrévérencieuse philosophe de la pop culture ouvre les portes d’une voie qui lui paraissait impensable et joue avec l’amour d’un autre point de vue. Et c’est justement ce qu’il y a de plus frappant, mais en même temps passionnant dans la série. Avec une structure narrative parfaite, il expose le côté traditionnel de l’amour, mais aussi comment la protagoniste découvre que c’est exactement ce qu’elle ne veut pas. Malgré le fait qu’il doit lutter contre les paradigmes non seulement de sa religion, mais de la société elle-même, il réalise quel est l’avenir de sa vie.

Cela comprend non seulement la manière dont l’histoire a été réalisée au niveau de la structure, du scénario et des intérêts, mais aussi l’interprétation de Lali Esposito. Sans négliger sa spontanéité et son charisme typiques, l’actrice est frontale, pleine de résilience, mais en même temps avec un air d’espoir. Dans sa quête d’acceptation de soi, car s’il y a quelque chose qu’elle a montré, c’est qu’elle n’a pas besoin que les autres l’acceptent, la performance de Lali est un avant et un après dans toute l’histoire.

À son tour, la vérité est qu’Esposito est accompagné de grands acteurs tels que Verónica Llinás, Mike Amigorena, Andrés Gil, Candela Vetrano, Vera Spinetta et bien d’autres. Ce sont eux qui aident le personnage de Lali à mener à bien sa quête en étant une partie importante de sa vie. Cependant, il convient de noter que la fin de l’amour Il a un titre trompeur. Car la série ne se concentre pas sur la fin de l’amour ultime, mais sur l’amour romantique tel que nous le connaissons.

En fait, c’est ce qui rend la série si intéressante. C’est qu’il montre d’autres manières d’aimer, d’autres manières d’être en relation, et qu’il échappe non seulement au cliché, mais aussi au tabou. Plusieurs fois, ces sujets ont été catalogués comme impossibles à mentionner, mais grâce au livre de Tenenbaum, ils ont atteint le petit écran comme un test de réalité. De plus, c’est pourquoi il peut être considéré comme le strip idéal pour révolutionner l’amour au 21ème siècle.

Et, avec un drame frénétique, mais une construction éloquente amène le spectateur à se poser les questions que nous avons souvent négligées, peut-être par peur, lâcheté ou ignorance. Pour cela la fin de l’amour C’est la série nécessaire pour ouvrir cette voie et ce changement dont beaucoup de gens ont eu besoin ces derniers temps.

