Prime Video présente Primate, une comédie politiquement incorrecte de Christian Tappan

PAS DE SPOILERS

Primate C’est l’une des grandes sorties Prime Video de ce mois-ci et, sans aucun doute, vous ne pouvez pas la manquer. On vous dit, sans spoilers, tout sur cette série avec de vraies anecdotes de Christian Tappan.

© Prime VidéoChristian Tappan dans Primate

Les chefs-d’œuvre mettent du temps à arriver, mais finalement Prime Video a trouvé celui qui le mènera au sommet. Il s’agit de Primate, une série qui a tout pour surprendre le spectateur et, sans aucun doute, devenir l’une des meilleures de l’année. Protagonisée par Christian Tapanle strip est déjà disponible sur la plateforme et compte huit épisodes de 30 minutes chacun dans lesquels, à travers la comédie, une histoire digne d’applaudissements est captée.

D’origine colombienne, Primate C’est une idée originale qui vient montrer une facette rarement vue à la télévision : celle d’un homme d’une quarantaine d’années qui refuse de grandir. En esta ocasión Tappan interpreta a William Díaz, un hombre de 48 años que es actor y se siente una gran estrella hasta que un día se da cuenta de que está separado, con diabetes, en mal estado físico y viviendo con su mejor amigo y futuro époux.

parfaitement personnifié par Christian Tapan, Díaz est l’image vivante de la frustration et de l’épuisement d’un adulte lorsqu’il se rend compte que, dans son monde, beaucoup de choses ont changé. Tout comme Prime Video l’a défini, cette série contient de vraies anecdotes sur l’acteur qui s’est chargé, sans aucune hésitation, de montrer comment parfois on peut changer malgré les préjugés de la jeunesse.

En outre, Primate révèle ces sentiments que les acteurs éprouvent lorsqu’ils sont typés dans un seul rôle. Le personnage de Tappan, qui est également un acteur colombien renommé, est considéré comme « le professeur », mais à son tour, ils ne l’empêchent pas de se souvenir de cette histoire dans laquelle il a joué et dans laquelle, apparemment, il a ébloui. A force de fatigue et de résignation, le créateur de cette fiction montre parfaitement ce côté qu’il a rarement osé capter.

Et, avec des situations diverses qui mettent en échec la volonté et le devoir, Primate Il est encouragé d’aborder des sujets tels que l’homosexualité, la santé mentale, la vieillesse et le surpoids, la désorganisation de la jeunesse d’aujourd’hui et, bien sûr, la maturité.. Sans aucun doute, une combinaison de contenu parfaitement réalisée par un scénario original qui non seulement échappe au cliché, mais sait également tisser de nombreuses histoires en une seule encore plus grande.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, la mise en scène qu’elle propose aide la fiction à aller au-delà du parfait. C’est que, dans chaque espace physique qui est représenté dans les épisodes, ils sont un excellent rappel de la pression que vivent les acteurs au quotidien et de la façon dont ils mènent leur vie. Cependant, au-delà de tout ce qui concerne les aspects techniques, il convient de noter que cette bande a une part de dynamisme et de comédie qui a tout pour revendiquer le genre à travers une idée tout à fait originale.

