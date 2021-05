Prime Video présente la bande-annonce spectaculaire de Tomorrow War

Fire TV Stick Lite avec télécommande vocale Alexa | Lite (sans boutons de contrôle de la TV), Streaming HD, Modèle 2020

Notre Fire TV Stick le plus abordable : profitez d'un streaming rapide en Full HD. Livré avec la télécommande vocale Alexa | Lite. Appuyez et demandez à Alexa : utilisez votre voix pour chercher et lancer facilement du contenu depuis de nombreuses applications. Des milliers d'applications, de Skills Alexa et de chaînes, dont Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov, ARTE, France 24, etc. Des frais d'abonnement peuvent s'appliquer. Les membres Amazon Prime bénéficient d'un accès illimité à des milliers de films et épisodes de séries. TV en direct : regardez vos programmes, nouvelles et événements sportifs préférés en direct grâce à des abonnements à Molotov, ARTE et France 24. TV gratuite : accédez à des films et séries depuis des applications telles que Molotov, ARTE et YouTube. Écoutez de la musique : écoutez des titres en streaming sur Amazon Music, Spotify, Deezer et bien plus. Des frais d'abonnement peuvent s'appliquer. Facile à configurer et discret : branchez-le derrière votre TV, allumez votre TV et connectez-vous à Internet pour commencer la configuration.