Prime Video présente « Iosi, l’espion repentant » au Teatro Colón

Natalia Oreiro, Minerva Casero et Marco Antonio Caponi ont défilé sur le tapis bleu. Jetez un œil aux images et découvrez de quoi parle la série !

La présentation de « Iosi, l’espion repentant » de Prime Video

Ce soir, à Buenos Aires, le Théâtre Colon déguisé pour le lancement de Iosi, l’espion repentant. Avec la présence de ses protagonistes, Première vidéo a présenté la prochaine série argentine Amazon Original qui arrivera dans seulement deux jours sur la plateforme de streaming. Natalia Oreiro, Gustavo Bassani et Alejandro Awada dirigent le casting plein de stars locales qui feront bientôt leurs débuts sur le service d’abonnement avec ce thriller d’espionnage.

Sur le tapis bleu de Prime Video défilaient ses réalisateurs, Sebastian Borensztein et Daniel Burmanet le casting, se tenant parmi eux Gustavo Bassani, Natalia Oreiro, Alejandro Awada, Carla Quevedo, Minerva Casero, Marco Antonio Caponi, Daniel Kuzniecka, Matías Mayer, Damian Dreizik et César Troncoso, entre autres. De plus, des invités tels que Martín Piroyansky, protagoniste et créateur de Porno et crème glacéeen plus de Nazareno Casero, qui a dirigé Maradona : Rêve béni.

Font également partie de la distribution des personnages de la stature de Mercedes Morán, Juan Leyrado, Carlos Belloso et Roly Serrano. Que feront-ils tous ? À partir du 29 avrilsur Prime Video, sera présenté en première Iosi, Le Repentant Esía. Avec huit épisodes d’une heure, la production menée par Daniel Burman -showrunner de la série- fera ses débuts sur la plateforme après la présentation en ouverture de la dernière édition de la Berlinale Series, où elle a été mise en lumière par le public et la presse internationale. .

Basé sur le livre Iosi, l’espion repentant depuis Miriam Lewin et Horacio Lutzky, présente Iosi, un agent des services de renseignement argentins qui infiltre la communauté juive depuis plusieurs années pour obtenir des informations. Cependant, ces données auraient pu être utilisées plus tard pour perpétrer deux des attentats terroristes en Amérique latine. Repentant de son passé, Iosi entame une course contre la montre en quête de justice avant que lui et sa famille ne soient éliminés.

Dans son scénario, un représentant du cinéma argentin se démarque : Sebastián Borensztein. Accompagnés d’Andrés Gelós, Natacha Caravia, Sergio Dubcovsky et Daniel Burman lui-même, ils se sont chargés d’adapter cette série qui s’ajoute à la liste des fictions locales originales. Ce n’est pas le seul ! Des titres tels que la deuxième saison de La meute, La fin de l’amour, Sayen, Nouvelles d’un enlèvement Oui Dignité de la colonie.

+ Le casting de « Iosi, El Espía Arrepentido » au Teatro Colón

